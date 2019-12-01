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Алиса Жамбалова стала 20-й на первом этапе Кубка мира

Алиса Жамбалова стала 20-й на первом этапе Кубка мира
Общество, 
Лыжница из Бурятии выступила на первом этапе Кубка мира в Финляндии

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова заняла 20-е место в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира нового сезона. Этап проходит в Финляндии, в курортном месте Рука, знаменитом своим горнолыжным курортом.

Победу в гонке одержала знаменитая норвежка Тереза Йохауг, десятикратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка в эстафете. Второе место у финской лыжницы Кристы Пармакоски, четырёхкратного призёра Олимпийских игр. На третьем месте россиянка Наталья Непряева, представительница Архангельской области, бронзовый призёр Олимпиады-2018 в эстафете, двукратный бронзовый призёр чемпионата мира.

Алиса Жамбалова отстала от победительницы на 1 минуту 27,7 секунд и заняла 20-е место. Это второй после Непряевой результат среди российских спортсменок. Яна Кирпиченко (Алтайский край/Красноярский край) стала 29-й, Лидия Дуркина (Санкт-Петербург) – 31-й, Диана Головань (Хакасия) – 36-й, Анна Жеребятьева (Архангельская область) – 42-й, Екатерина Смирнова (Тюменская область/Республика Марий-Эл) – 48-й, Ольга Царева (Республика Коми) – 54-й.

Как сообщал «Байкал-Daily», перед первым этапом Кубка мира Алиса Жамбалова выиграла контрольную тренировку в российской сборной. Также одержала победу на международных соревнованиях проходивших здесь же, в Финляндии. В перерывах между тренировками Алиса с другими членами сборной побывала в гостях у Санта-Клауса, передав привет болельщикам из Лапландии.

В прошлом сезоне Алиса Жамбалова участвовала в чемпионате мира. Её триумфом стала всемирная зимняя Универсиада, где спортсменка взяла сразу четыре золотых медали – больше не было ни у кого из россиян. Также она выиграла золото и серебро чемпионата России. В Бурятии лыжнице вручили более трёх миллионов рублей.

Алиса стабильно входит в основу сборной России, пока она, правда, ни разу не попадала на подиумы этапов Кубка мира и чемпионатов мира. Лучшие результаты – два пятых места
спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова
 
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