В Бурятии студентов не обеспечили постельным бельём

Нарушения выявила прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, сироте-выпускнику Иволгинского филиала Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта по окончании учебного заведения не обеспечили бесплатный комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Также ему не выплачено единовременное денежное пособие.



Выявлено необеспечение детей-сирот бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте.



В нарушение санитарных норм у студентов не было необходимого комплекта постельного белья. Освещение в помещениях общежития не соответствовало гигиеническим требованиям.



Директору Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



После прокурорского вмешательства сироте выплачена денежная компенсация за указанные принадлежности и единовременное пособие на общую сумму 36 тысяч рублей.



Устранение остальных нарушений находится на контроле прокуратуры района.



Также руководитель филиала образовательного учреждения привлечён к административной ответственности за тусклый свет, его оштрафовали на 3 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

