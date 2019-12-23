 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Декабря

22 Декабря

Популярное

В Бурятии студентов не обеспечили постельным бельём

В Бурятии студентов не обеспечили постельным бельём
Общество, 
Нарушения выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, сироте-выпускнику Иволгинского филиала Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта по окончании учебного заведения не обеспечили бесплатный комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Также ему не выплачено единовременное денежное пособие.

Выявлено необеспечение детей-сирот бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте.

В нарушение санитарных норм у студентов не было необходимого комплекта постельного белья. Освещение в помещениях общежития не соответствовало гигиеническим требованиям.

Директору Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

После прокурорского вмешательства сироте выплачена денежная компенсация за указанные принадлежности и единовременное пособие на общую сумму 36 тысяч рублей.

Устранение остальных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Также руководитель филиала образовательного учреждения привлечён к административной ответственности за тусклый свет, его оштрафовали на 3 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура студенты сироты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии работники трудились без медосомтра
В Бурятии работники трудились без медосомтра
Общество, 23.12.2019
Нарушения выявила прокуратура
Жительница севера Бурятии через суд добилась справедливой очереди на переселение
Жительница севера Бурятии через суд добилась справедливой очереди на переселение
Общество, 23.12.2019
Её временное жильё признано аварийным и подлежащим сносу

В Бурятии «чёрный лесоруб» не хотел выплачивать материальный ущерб
В Бурятии «чёрный лесоруб» не хотел выплачивать материальный ущерб
Общество, 23.12.2019
Лесоруб с приятелями вырубил деревьев на 1,5 миллиона рублей
В Улан-Удэ днём до -22
В Улан-Удэ днём до -22
Общество, 23.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 декабря по республике преимущественно без осадков
«Львёнок» - это нечто»: Сотрудники Иркутского электротранспорта оценили новые трамваи в Улан-Удэ
«Львёнок» - это нечто»: Сотрудники Иркутского электротранспорта оценили новые трамваи в Улан-Удэ
Общество, 22.12.2019
Иркутяне «обкатали, обтрогали, облазили и обфотали» новых «Львят»
Сотрудники ГИБДД рассказали детсадовцам о дорожной безопасности
Сотрудники ГИБДД рассказали детсадовцам о дорожной безопасности
Общество, 22.12.2019
Автоинспекторы побывали в гостях у воспитанников детского сада «Огонёк»
Житель Бурятии кочергой избил знакомого
Житель Бурятии кочергой избил знакомого
Общество, 22.12.2019
Потерпевший простил мужчину и просил прекратить уголовное дело 
УФСИН Бурятии проведёт «прямую линию»
УФСИН Бурятии проведёт «прямую линию»
Общество, 22.12.2019
Мероприятие состоится во вторник
РЖД понудили заключить трудовые договоры с охранниками в Бурятии
РЖД понудили заключить трудовые договоры с охранниками в Бурятии
Общество, 22.12.2019
Сейчас они трудятся по договорам возмездного оказания услуг
В Улан-Удэ без существенных осадков
В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество, 22.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря по республике переменная облачность
В Улан-Удэ открыли памятник маршалу Константину Рокоссовскому: фоторепортаж
В Улан-Удэ открыли памятник маршалу Константину Рокоссовскому: фоторепортаж
Общество, 21.12.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В Бурятии состоялись занятия с офицерами
В Бурятии состоялись занятия с офицерами
Общество, 21.12.2019
После завершения теоретической части офицеры прошли комплексную проверку

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^