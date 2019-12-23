Нарушения выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, сироте-выпускнику Иволгинского филиала Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта по окончании учебного заведения не обеспечили бесплатный комплект одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования. Также ему не выплачено единовременное денежное пособие.
Выявлено необеспечение детей-сирот бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте.
В нарушение санитарных норм у студентов не было необходимого комплекта постельного белья. Освещение в помещениях общежития не соответствовало гигиеническим требованиям.
Директору Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
После прокурорского вмешательства сироте выплачена денежная компенсация за указанные принадлежности и единовременное пособие на общую сумму 36 тысяч рублей.
Устранение остальных нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Также руководитель филиала образовательного учреждения привлечён к административной ответственности за тусклый свет, его оштрафовали на 3 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии студентов не обеспечили постельным бельём
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