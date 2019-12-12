Бурятия и Забайкалье проведут чемпионаты по кикбоксингу

Они пройдут одновременно, 14 и 15 декабря



В конце недели в Бурятии и Забайкальском крае пройдут региональные чемпионаты и первенства по кикбоксингу. Об этом сообщают федерации кикбоксинга в субъектах.



14 и 15 декабря в Улан-Удэ состоится открытый чемпионат и первенство Республики Бурятия по кикбоксингу в разделах «фулл-контакт с лоу-киком» и «кик-лайт». Местом проведения соревнований станет ФСК.



Чемпионат и первенство Забайкальского края по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с лоу киком» пройдут с 14 по 15 декабря в детско-юношеском центре «Олимпиец» в Чите. Там же в эти же дни состоятся соревнования по кикбоксингу в разделе «кик-лайт». В разделе «фулл-контакт с лоу киком» участвуют следующие возрастные категории: мужчины 18 лет и старше, женщины 18 лет и старше, юниоры (17-18 лет) 2001-2002 год рождения, юниорки (17-18 лет) 2001-2002 год рождения, юноши (15-16 лет) 2003-2004 год рождения, девушки (15-16 лет) 2003-2004 год рождения. К участию в личных видах раздела «кик-лайт» допускаются спортсмены: мальчики и девочки (7-8 лет, 9-10 лет), юноши и девушки (11-12 лет, 13-14 лет).



Возрастное ограничение 6+

