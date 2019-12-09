Также у них две «бронзы» среди женщин
Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова из Братска выиграли шесть медалей на четвёртом и пятом этапах кубка мира по санному спорту. Соревнования проходили с 6 по 8 декабря в Германии.
На четвёртом этапе кубка мира 6 декабря братчане Михаил Карнаухов и Юрий Чирва завоевали золотые медали среди двухместных экипажей. Бронзовым призёром стала Диана Логинова.
На пятом этапе кубка мира Михаил Карнаухов и Юрий Чирва вновь показали первый результат среди двухместных экипажей. Среди девушек на одноместных санях бронзовую награду получила Дарья Олесик.
Как сообщалось ранее, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва также стали победителями второго и третьего этапов кубка мира по санному спорту в Австрии. Серебряную медаль в Австрии завоевала Диана Логинова.
Михаил Карнаухов, Юрий Чирва и Диана Логинова тренируются у Дмитрия Смирнова. Дарья Олесик занимается у тренера Александра Стоянова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Саночники Братска выиграли ещё два этапа кубка мира
Общество, Фото:
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