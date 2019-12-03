Братчане выиграли два этапа кубка мира по санному спорту

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Также у них серебряная медаль среди женщин



Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова из города Братска завоевали пять медалей на втором и третьем этапах кубка мира по санном спорту. Старты прошли 30 ноября и 1 декабря в Иглсе в Австрии.



На втором этапе кубка мира 30 ноября братчане Михаил Карнаухов и Юрий Чирва выиграли золотые медали среди двухместных экипажей. Серебряным призёром этапа кубка мира стала Диана Логинова. На третьем этапе кубка мира 1 декабря среди двухместных экипажей Михаил Карнаухов и Юрий Чирва вновь одержали победу.



Михаил Карнаухов, Юрий Чирва и Диана Логинова занимаются под руководством тренера Дмитрия Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

