Также у них серебряная медаль среди женщин
Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова из города Братска завоевали пять медалей на втором и третьем этапах кубка мира по санном спорту. Старты прошли 30 ноября и 1 декабря в Иглсе в Австрии.
На втором этапе кубка мира 30 ноября братчане Михаил Карнаухов и Юрий Чирва выиграли золотые медали среди двухместных экипажей. Серебряным призёром этапа кубка мира стала Диана Логинова. На третьем этапе кубка мира 1 декабря среди двухместных экипажей Михаил Карнаухов и Юрий Чирва вновь одержали победу.
Михаил Карнаухов, Юрий Чирва и Диана Логинова занимаются под руководством тренера Дмитрия Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Братчане выиграли два этапа кубка мира по санному спорту
Общество, Фото:
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