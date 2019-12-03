 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Декабря

02 Декабря

Популярное

Братчане выиграли два этапа кубка мира по санному спорту

Братчане выиграли два этапа кубка мира по санному спорту
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Также у них серебряная медаль среди женщин

Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова из города Братска завоевали пять медалей на втором и третьем этапах кубка мира по санном спорту. Старты прошли 30 ноября и 1 декабря в Иглсе в Австрии.

На втором этапе кубка мира 30 ноября братчане Михаил Карнаухов и Юрий Чирва выиграли золотые медали среди двухместных экипажей. Серебряным призёром этапа кубка мира стала Диана Логинова. На третьем этапе кубка мира 1 декабря среди двухместных экипажей Михаил Карнаухов и Юрий Чирва вновь одержали победу.

Михаил Карнаухов, Юрий Чирва и Диана Логинова занимаются под руководством тренера Дмитрия Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
санный спорт спорт Братск кубок мира Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по спортивному туризму
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по спортивному туризму
Общество, 03.12.2019
Финал соревнований на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях пройдёт в Улан-Удэ
В Чите прошёл краевой паралимпийский фестиваль
В Чите прошёл краевой паралимпийский фестиваль
Общество, 03.12.2019
Спортсмены соревновались в корнхоле, матрёшке, джакколо, эластике, кульбутто и шаффлборде
В Бурятии стартовал конкурс книжных иллюстраций
В Бурятии стартовал конкурс книжных иллюстраций
Общество, 03.12.2019
Принимаются работы по произведениям Твена, Киплинга, Берроуза, Стивенсона, Азимова и Бредберри
Иркутский тхэквондист стал призёром чемпионата Европы
Иркутский тхэквондист стал призёром чемпионата Европы
Общество, 03.12.2019
У него «серебро» в весовой категории свыше 80 кг
В Бурятии выявили более 500 захватов земли
В Бурятии выявили более 500 захватов земли
Общество, 03.12.2019
Люди не только строят, но и самовольно расширяют границы своих участков
В Бурятии школьникам напоминают о правилах на зимних дорогах
В Бурятии школьникам напоминают о правилах на зимних дорогах
Общество, 03.12.2019
Сотрудники ГИБДД в Кяхте с наступлением холодов напомнили школьникам основные правила поведения на зимней дороге
В Иркутска объявили конкурс на лучшее название сквера
В Иркутска объявили конкурс на лучшее название сквера
Общество, 03.12.2019
Название должно быть кратким и благозвучным
В Бурятии мотострелки и танкисты вышли на полигоны
В Бурятии мотострелки и танкисты вышли на полигоны
Общество, 03.12.2019
На полигон вышли более тысячи военнослужащих
В Бурятии наградили военного, спасшего семью на пожаре
В Бурятии наградили военного, спасшего семью на пожаре
Общество, 03.12.2019
Семья с двумя детьми могла погибнуть, если бы не помощь военного
Снежный барсёнок Гагарин снова отметился в Бурятии
Снежный барсёнок Гагарин снова отметился в Бурятии
Общество, 03.12.2019
Семь взрослых снежных барсов и одного котёнка запечатлели исследователи в Бурятии. ВИДЕО
В Сети появилось «оперативное видео» задержания в Улан-Удэ
В Сети появилось «оперативное видео» задержания в Улан-Удэ
Общество, 03.12.2019
Создатели фильма «Решала. Нулевые» креативно привлекают внимание
В Бурятии наказывают неплательщиков штрафов
В Бурятии наказывают неплательщиков штрафов
Общество, 03.12.2019
Жители республики не всегда платят штрафы вовремя  
Бурятский архитектор раскритиковал строительство музея на набережной
Бурятский архитектор раскритиковал строительство музея на набережной
Общество, 03.12.2019
Геннадий Хунхенов предложил свой, более оптимальный вариант размещения Национального музея
Проект Бурятского СПИД-Центр стал одним из лучших в стране
Проект Бурятского СПИД-Центр стал одним из лучших в стране
Общество, 03.12.2019
Всего на международный конкурс было подано более 350 заявок

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^