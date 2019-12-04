В Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины не поставили на учёт

Бизнесмена оштрафовали на 40 тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, индивидуальный предприниматель в Курумканском районе Бурятии нарушал закон об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины. Бизнесмен занимается переработкой древесины.



Установлено, что предприниматель осуществляет деятельность без постановки пункта на учёт в министерстве природных ресурсов республики.



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, его оштрафовали на 40 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

