 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Декабря

03 Декабря

Популярное

В Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины не поставили на учёт

В Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины не поставили на учёт
Общество,  Фото:pixabay.com
Бизнесмена оштрафовали на 40 тысяч рублей

Как выяснила прокурорская проверка, индивидуальный предприниматель в Курумканском районе Бурятии нарушал закон об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины. Бизнесмен занимается переработкой древесины.

Установлено, что предприниматель осуществляет деятельность без постановки пункта на учёт в министерстве природных ресурсов республики.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, его оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителю Бурятии через суд назначили пенсию по старости
Жителю Бурятии через суд назначили пенсию по старости
Общество, 04.12.2019
Сельчанин пожаловался в прокуратуру на пенсионный орган
В Улан-Удэ без осадков
В Улан-Удэ без осадков
Общество, 04.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря по Прибайкалью, южным и центральным районам республики небольшой снег
В Чите выберут лучшую ледяную фигуру
В Чите выберут лучшую ледяную фигуру
Общество, 03.12.2019
На площади имени Ленина пройдёт конкурс художников и скульпторов
Усть-Орда определит чемпионов по стрельбе из лука среди школьников
Усть-Орда определит чемпионов по стрельбе из лука среди школьников
Общество, 03.12.2019
В столицу округа также приедут спортсмены из Иркутска и Свирска
В Бурятии объявлены победители конкурса школ здоровья
В Бурятии объявлены победители конкурса школ здоровья
Общество, 03.12.2019
В финал мероприятия прошли 11 медорганизаций республики
Иркутянин завоевал «серебро» на первенстве Европы по каратэ
Иркутянин завоевал «серебро» на первенстве Европы по каратэ
Общество, 03.12.2019
Он стал призёром среди юношей 15 лет в дисциплине «ката»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Письмо к маме»
В Бурятии подвели итоги конкурса «Письмо к маме»
Общество, 03.12.2019
Его участниками стали школьники старших классов
Забайкалка вошла в шорт-лист общероссийской литературной премии
Забайкалка вошла в шорт-лист общероссийской литературной премии
Общество, 03.12.2019
В случае победы она получит 500 тысяч рублей
Кяхта стала темой литературного конкурса в Бурятии
Кяхта стала темой литературного конкурса в Бурятии
Общество, 03.12.2019
Работы победителей включат в сборник, посвящённый 300-летию города
Братчане выиграли два этапа кубка мира по санному спорту
Братчане выиграли два этапа кубка мира по санному спорту
Общество, 03.12.2019
Также у них серебряная медаль среди женщин
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по спортивному туризму
В Улан-Удэ разыграют кубок Бурятии по спортивному туризму
Общество, 03.12.2019
Финал соревнований на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях пройдёт в Улан-Удэ
В Чите прошёл краевой паралимпийский фестиваль
В Чите прошёл краевой паралимпийский фестиваль
Общество, 03.12.2019
Спортсмены соревновались в корнхоле, матрёшке, джакколо, эластике, кульбутто и шаффлборде
В Бурятии стартовал конкурс книжных иллюстраций
В Бурятии стартовал конкурс книжных иллюстраций
Общество, 03.12.2019
Принимаются работы по произведениям Твена, Киплинга, Берроуза, Стивенсона, Азимова и Бредберри

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^