Бизнесмена оштрафовали на 40 тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, индивидуальный предприниматель в Курумканском районе Бурятии нарушал закон об организации деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины. Бизнесмен занимается переработкой древесины.
Установлено, что предприниматель осуществляет деятельность без постановки пункта на учёт в министерстве природных ресурсов республики.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, его оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины не поставили на учёт
Общество, Фото:
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