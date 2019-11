В Улан-Удэ пройдёт концерт группы «Shono»

Зрителей ждут бурятские песни в необычной аранжировке



На сцене Бурятского театра драмы имени Намсараева 4 декабря пройдёт концерт одной из лучших современных групп сибирского и монгольского этно-рока «Shono». Программу концерта дополнит солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева.



- Группу Shono в 2014 году основал мультиинструменталист, исполнитель горлового пения Александр Архинчеев. В этом же году группа выступила на фестивале «Голос кочевников», тогда ещё в Этнографическом музее. Через год команда приняла участие в проекте «Реинкарнация» в рамках фестиваля, где аутентичные бурятские песни исполнялись в необычных электронных и рок-аранжировках. В этом же году группа выпустила свой первый альбом «Охотники» (HUNTERS), - отметили в пресс-службе Бурятской филармонии.



Лидер Shono, Александр Архинчеев, профессионально исполняет и аранжирует бурятские сказания и эпосы-улигеры, владеет горловым пением и мастерски играет на бурятских и монгольских традиционных инструментах. «Музыканты используют обычный, на первый взгляд, состав инструментов. Но на сцене создают рок-н-рольную атмосферу, от которой невозможно оторваться, не дослушав до конца», добавляют в филармонии.



Shono выступила на многих российский музыкальных фестивалях – «Путь к себе» (Калуга), Baikal-live (Иркутск), «Мир Сибири» (Красноярский край), «ВОТЭТНО!» (Горный Алтай), Sib World Music Fest (Новосибирск). И не только российских – The Spirit of Tengri и Nomad Way (Казахстан), Porta (Латвия), Международный Фестиваль Сближения Культур (Польша).



Состав группы: Александр Архинчеев (морин хуур, горловое пение, лимба, товшуур, аранжировка), Владимир Сидоров (бас-гитара, бэк-вокал, горловое пение, варган), Евгения Томитова (ятага, бэк-вокал) и Константин Токарский (ударные, перкуссия, бэк-вокал).