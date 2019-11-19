Состоится первенство по русским шашкам
30 ноября в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по русским шашкам среди учащихся общеобразовательных учреждений.
Соревнования состоятся в городском шахматном клубе.
Участники будут разделены на три категории: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы. Победители и призёры получат медали и грамоты.
Лучших юных шашистов определят в Бурятии
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