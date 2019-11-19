В Бурятии заслуженный лесник рассказал о самом сложном пожаре

Борис Суханов посвятил более 40 лет служению лесной отрасли



Заслуженный работник лесного хозяйства, руководитель Верхне-Талецкого лесхоза Борис Глебович Суханов посвятил более 40 лет служению лесной отрасли.



Борис Глебович пошёл по стопам родителей. С детства он видел, как родители защищают и берегут леса Хуртэйского леспромхоза.



Борис Глебович окончил Сибирский технологический институт и получил высшее образование по направлению «Лесное дело». После окончания института по распределению был направлен в Хоринский межсовхозный лесхоз, где начал работу мастером лесозаготовок.



С 2003 года Борис Глебович руководит Верхне-Талецким лесхозом.



- До сих пор вспоминаю страшный пожар, который пришёл со стороны Унэгэтэйского лесничества. Я с сотрудниками лесхоза направился в сторону выброса дыма, из-за горы выкинуло шквал огня и дыма и валом понесло вниз – это был верховой пожар, самый сложный из пожаров. Мы нисколько не колебались и на «УАЗе» зашли в горящий стеной лес. Было очень жарко, пожар осложнял сильный ветер. Но благодаря слаженной работе, после нескольких часов нам удалось локализовать этот пожар. Такие случаи надолго остаются в памяти и закаляют характер, - рассказывает Борис Глебович.



Под его руководством в Верхне-Талецком лесхозе трудятся заслуженные работники лесного хозяйства России и Республики Бурятия.



Борис Глебович награждён почётными грамотами федерального агентства лесного хозяйства, администрации главы и правительства Бурятии, Народного Хурала. В этом году он получил почётное звание заслуженного работника лесного хозяйства, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

