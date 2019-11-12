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В Иркутской области просят о реестре вакансий для педагогов-духовиков

В Иркутской области просят о реестре вакансий для педагогов-духовиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Электронный реестр вакансий для педагогов, обучающих игре на духовых инструментах, предложили создать музыканты Иркутской области

Реестр необходим для того, чтобы увеличить число воспитанников по этому направлению в детских музыкальных школах. Предложение было поддержано на круглом столе в рамках V фестиваля-конкурса духового инструментального исполнительства «Сибирские фанфары», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Ранее в стране было создано Российское духовое общество. Запущена программа оснащения духовыми и ударными инструментами детских музыкальных школ. В этом году в Иркутскую областную детскую школу искусств поступит комплект маршевых барабанов, который позволит учреждению создать новый детский музыкальный коллектив.

На данный момент в Иркутской области действует 24 духовых оркестра, их участниками являются 436 человек. Семь оркестров созданы в детских музыкальных школах Ангарска, Тайшета, Нижнеудинска, Братска, Усолья-Сибирского, в посёлке Тайтурка Усольского района и в Иркутске. При этом игре на деревянных и медных духовых инструментах обучают в 37 музыкальных школах области, однако в значительной части учреждений юных духовых музыкантов не достаточно для того, чтобы собрать даже небольшой оркестр. Так, всего один ребёнок в Иркутской области учится играть на гобое, двое – на фаготе, четверо – на тубе.

Самым популярным инструментов среди духовых у воспитанников детских музыкальных школ является флейта, на ней играют 392 ребенка, на втором месте саксофон – 240 детей.

Проблемой обучения детей является нехватка педагогов духового направления. Решением проблемы может стать создание всероссийского электронного реестра выпускников консерватории и музыкальных вузов России, где также содержались бы вакансии для педагогов, обучающих игре на духовых инструментах. Он поможет молодым специалистам найти рабочее место, а учебным заведениям – квалифицированных работников с профильным образованием.
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