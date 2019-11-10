Андрей Смирнов около 9 лет обеспечивает безопасность на воде
В Бурятии назван лучший государственный инспектор по маломерным судам. Им стал Андрей Смирнов, представляющий Селенгинский инспекторский участок Центра ГИМС МЧС России по Бурятии.
Почти 9 лет Андрей Смирнов вместе со своими коллегами обеспечивает безопасность на воде. За эти годы неоднократно приходил на помощь людям, терпящим бедствие на озере Гусиное – второго по площади, после Байкала, водоема на территории республики.
- Инспектора знают не только любители рыбной ловли, но и подрастающее поколение. Помимо того, что он проводит регистрацию и технический осмотр маломерных судов, пресекает нарушения правил безопасности со стороны судоводителей на акватории водоема, важное место в его работе занимает предупреждение гибели людей на воде, в частности большое внимание уделяется безопасности детей, - сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
Андрей Смирнов регулярно проводит обучающие занятия в школах, детских садах и в летних оздоровительных лагерях.
- Приятно, когда дети узнают тебя на улице. Значит, они точно запомнили нашу беседы и будут соблюдать правила поведения на воде, - поделился лучший инспектор.
Кроме того, он отмечает, что за период его работы судоводители стали более законопослушными.
Андрея Смирнова дважды признавали лучшим в своём деле, а в 2012 году он занял третье место среди государственных инспекторов по маломерным судам по Сибири. Награжден медалями МЧС России «Маршал Василий Чуйков» и «85 лет Гражданской обороне».
Лучший госинспектор по маломерным судам Бурятии работает в Селенгинском районе
Общество, Фото:
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