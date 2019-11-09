Первенство мира проходит в Сербии
Два спортсмена из Бурятии завоевали золотую и две серебряные медали на первенстве мира, которое проходит в местечке Новий Сад в Сербии.
Сергей Каргин из села Творогово Кабанского района Бурятии выступал в упражнении длинный цикл в весовой категории 78 кг. В упорной борьбе в финале он уступил представителю Казахстана и взял серебряную медаль. Результат Сергея – 73 подъёма.
В командной эстафете Сергей Каргин завоевал золото.
Улан-удэнец Дмитрий Коломин выступал в двоеборье. В упражнении толчок он сделал 96 подъёмов и показал второй результат. В упражнении рывок Дмитрий стал лучшим, показав 142 подъёма. Как итог – в сумме двоеборья второй результат и серебряная медаль первенства мира.
10-й чемпионат и первенство мира по гиревому спорту проходят в Сербии с 6 по 11 ноября. Турнир проводится международный союзом гиревого спорта. Чемпионат и первенство мира собрали порядка 600 спортсменов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2019 года в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии открылся центр гиревого спорта – единственный спортивный объект такого рода за Уралом и на Дальнем Востоке.
Гиревики из Бурятии взяли золото и серебро первенства мира
Общество, Фото:
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