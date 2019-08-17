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Центр гиревого спорта открылся в Бурятии

Центр гиревого спорта открылся в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Зал оснащён сразу 10 помостами для гиревиков, но заниматься в нём будут и другие спортсмены

17 августа в посёлке Онохой Заиграевского района открылся Центр для занятий гиревым спортом. В рамках дальневосточной субсидии из федерального бюджета было выделено 17,4 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В новом спортивном комплексе ежедневно смогут заниматься более 250 школьников, учащихся ДЮСШ и спортсменов по разным дисциплинам. 




Площадь основного физкультурно-спортивного зала составляет 408 км.кв. Зал оснащён 10 помостами для упражнений с гирями, двумя помостами для упражнений со штангой с тяжёлыми весами. Здесь есть около 30 тренажеров для различных групп мышц, стойки и пирамиды для снарядов (гири, гантели, грифы, диски), зона для игры в «Кэс-Баскет», два теннисных стола, верёвочный канат и шест.

В зале имеется возможность заниматься всеми силовыми видами - от пауэрлифтинга и тяжёлой атлетики до армрестлинга и кроссфита. Здесь также будут проводиться занятия по общефизической подготовке спортсменов и других видов спорта. В новом спорткомплексе будет размещена площадка для сдачи норм ГТО.




На церемонии открытия глава Бурятии Алексей Цыденов отметил большой личный вклад в строительство спортивного центра многократного экс-чемпиона мира, президента республиканской федерации гиревого спорта Сергея Леонова. Ранее гиревики занимались в здании Онохойской ДЮСШ. Для расширения помещений было предложено сделать пристройку к спортивной школе, которая должна соединить спортивный зал и дом культуры, но оказалось, что это не соответствовало требованиям, предъявляемым к детским учреждениям.

- Наши дети должны иметь возможность заниматься спортом и быть здоровыми, сильными и счастливыми. Мы строим универсальные спортивные площадки по всей республике. В Заиграевском районе строим новые спортивные площадки в Усть-Бряни и Новой Бряни, - рассказал Алексей Цыденов. 




В Центре будут проводиться занятия для детей и взрослых всех возрастов. Основной поток занимающихся – это спортсмены Онохойской ДЮСШ. Планируются также занятия силовой подготовкой в утренние часы учащихся школ Онохойского «куста». Максимальная проходимость зала в день составит около 250 человек.

По словам Сергея Леонова, начало строительства этого центра дало мощный толчок в развитии спортивной инфраструктуры всего посёлка. Параллельно со строительством, администрация поселения возрождает стадион, заливаются беговые дорожки, проведено полное ограждение стадиона, подготовлены места для трибун. В посёлке часто проводятся региональные соревнования, съезжаются гости из Читы, Иркутска и других городов, поэтому рядом со спорткомплексом планируется строительство небольшой гостиницы для приезжающих спортсменов.




Гиревой спорт – один из самых популярных видов в республике. Бурятские гиревики стабильно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. В этом специализированном Центре также планируется проведение тренировочных сборов для сборной команды Бурятии по гиревому спорту к соревнованиям самого разного уровня, в том числе и к этапу Кубка мира, который проводится на берегу Байкала в посёлке Энхалук.




Как сообщал «Байкал-Daily», федерация гиревого спорта Бурятии была признана по итогам 2018 года лучшей федерацией по неолимпийским видам спорта.


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