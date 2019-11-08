Жители Бурятии могут обратиться к следователям на транспорте через «Вконтакте»

Сообщения в социальной сети также просматривает и.о. руководителя следственного управления
В социальной сети «ВКонтакте» есть официальная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Через неё люди могут сообщать о совершённом или готовящемся преступлении, высказывать своё мнение, как положительное, так и отрицательное, о работе сотрудников следственного управления следственного комитете России, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию.
- Работа через данную социальную сеть, в том числе, нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, связанных с проведением проверок сообщений о преступлениях и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного управления, - сообщают в пресс-службе ведомства.
Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники следственного управления. Кроме того, и.о. руководителя следственного управления имеет прямой доступ к поступающим сообщениям, а также получает от своих подчинённых информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.
В сообщении необходимо указать телефон и электронный адрес заявителя. Сообщения, в которых содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, могут быть оставлены без ответа по существу, с уведомлением заявителя о недопустимости злоупотребления предоставленным ему правом обращения с жалобой.
На сообщения, содержащие угрозы, ответ по существу также не даётся. Они передаются в органы внутренних дел для принятия соответствующих мер реагирования. Также сообщения не рассматриваются, если пользователем преследуются коммерческие цели, в них содержится спам, рекламная информация или ссылки на другие подобные сайты.
- Текст письменного обращения должен содержать суть предложения, заявления или жалобы, в противном случае ответ на обращение не даётся, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в иной компетентный орган или уполномоченному должностному лицу, - уточняют в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте.
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР работает на территории нескольких регионов: в Амурской области, Якутии, Забайкальском крае, Иркутской области и Бурятии.
Жители Бурятии могут обратиться к следователям на транспорте через «Вконтакте»
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