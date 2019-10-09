Делегация из Японии приезжала в республику
В Бурятии с 1 по 4 октября состоялась международная бизнес-миссия для субъектов малого предпринимательства в сфере туризма. В республику приехала делегация из 12 японских туроператоров, в том числе, заместитель гендиректора Японской ассоциации турагентств JATA Хосака Акихико, сообщает пресс-служба минтуризма республики.
В программу инфотура для гостей туроператоры Бурятии включили основные туристические достопримечательности региона. Первый день был посвящён знакомству с озером Байкал и Посольским Спасо-Преображенским мужским монастырём. Также представители турбизнеса Японии посетили туристский комплекс «Степной кочевник» в Заиграевском районе, село Десятниково и Иволгинский дацан. В Улан-Удэ гости побывали в Бурятском театре оперы и балета и Этнографическом музее.
В завершение инфотура 3 октября прошла деловая встреча туроператоров Бурятии и Японии, на которой был презентован туристский потенциал и турпродукт региона, обсуждены перспективные направления сотрудничества в сфере туризма.
По данным Бурятстата, в прошлом году Бурятию посетили 934 японских туристов, в перспективе ожидается рост активности, в связи с реализацией механизма электронных виз. После включения Бурятии в состав ДФО механизм электронных виз с 1 июня распространился также на международный аэропорт Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily» японские туроператоры уже приезжали в Бурятию, глава Алексей Цыденов обсудил с гостями вопросы сотрудничества в сфере туризма и рассказал о туристском потенциале республики.
Японским туроператорам рассказали о потенциале Бурятии
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