Бурятию посетили японские туроператоры

Делегация из Японии прибыла в республику с двухдневным визитом



В субботу, 16 августа, состоялась рабочая встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с представителями всемирно известной Японской ассоциации туристических агентств JATA. Гости прибыли в республику с двухдневным визитом, сообщает минтуризма республики.



В составе японской делегации были Кикума Джунго - уполномоченный директор совета директоров JATA, Хосака Акихико - заместитель управляющего выездного туризма JATA, Мизогуч Норико – японское бюро путешествий JTB и другие представители японского турбизнеса.



Цель визита японских туроператоров - ознакомление с достопримечательностями, встреча с представителями турфирм Бурятии для разработки новых турпродуктов на следующий год.



На встрече обсуждались вопросы перспективных направлений сотрудничества в сфере туризма. Глава республики рассказал японской делегации о туристском потенциале Бурятии.



- Сегодня я в первый раз посещаю Бурятию. Могу сказать, что даже погода очень гостеприимна. Сегодня мы узнали очень много, благодаря вам в том числе. Есть несколько моментов, которые до сегодняшнего момента мы не знали. Я считаю, что этот регион очень привлекательный в плане бизнеса. Как вы знаете, господин Путин и наш премьер-министр Синдзо Абэ договорились о том, чтобы развивать наши отношения, в том числе по туризму. Подписаны соглашения между нашими странами на увеличение потока туристов до 400 тысяч человек: 200 тысяч из Японии и 200 тысяч из России, - отметил Кикума Джунго, уполномоченный директор совета директоров JATA.



Участники встречи обсудили перспективы взаимного продвижения турпродуктов и обмена опытом.

