Жителям Бурятии предлагают высадить именное дерево в священном саду

Имена добровольцев увековечат на стенде истории сада при Ацайском дацане
В Селенгинском районе Бурятии в местности Талын Харгана у Ацайского дацана создают сад лекарственных растений. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе Буддийская традиционная Сангха России взялась за выращивание дорогих и необходимых лекарственных трав для бурятских эмчи-лам.
Место Талын Харгана считается священным для буддистов. Территорию, где разбили сад, также называют «буддийским космодромом». Массовые посадки деревьев состоялись этой весной – люди приезжали семьями не только из Селенгинского района, но и Улан-Удэ, Иркутска и других районов.
Сейчас жителям республики предлагается посадить в саду именное дерево своими руками или выкупить саженец.
«В сакральном месте в Бурятии на территории Ацайского дацана Селенгинского района в настоящее время возрождают многовековую традицию и высаживают сад лекарственных растений. Мало кто знает, но в начале истории буддизма в России такой сад имелся при каждом буддийском храме. Ламы своими силами занимались посадкой лекарственных растений, их переработкой и дальнейшем изготовлением целебных лекарств. При таких храмах служили лучшие эмчи ламы (лекари), владеющие сокровенными знаниями о тайнах буддийской медицины и долголетия. А сады, в которых бережно взращивались целебные плоды, назывались райскими. Но в годы репрессии и гонений религий большинство буддийских храмов были разрушены, территории их осквернены, а уникальные лекарственные сады полностью уничтожены. Ацайский дацан впервые за 85 лет решил возродить эту прекрасную традицию и высадить первый в постреволюционной истории «Сад лекарственных растений», - сообщают организаторы.
По словам организаторов, ламы Ацайского дацана и волонтёры уже огородили территорию сада, подготовили к посадке землю, завезли удобрения. Кроме того, разработан план посадки и заготовлены саженцы.
Фотографии и имена добровольцев, пожелавших посадить дерево в саду, разместят на стенде истории сада. Также организаторы предлагают бесплатный трансфер из Улан-Удэ до дацана.
Звонить по тел.:
1) Ширээтэ лама (настоятель) дацана Содбо Лама-89085927525
2) Заместитель ширээтэ Чимит лама -89516234461.
Жителям Бурятии предлагают высадить именное дерево в священном саду
Общество, Фото:
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