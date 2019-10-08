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Жителям Бурятии предлагают высадить именное дерево в священном саду

Жителям Бурятии предлагают высадить именное дерево в священном саду
Общество,  Фото:Сангха России
Имена добровольцев увековечат на стенде истории сада при Ацайском дацане

В Селенгинском районе Бурятии в местности Талын Харгана у Ацайского дацана создают сад лекарственных растений. Как сообщал «Байкал-Daily», в августе Буддийская традиционная Сангха России взялась за выращивание дорогих и необходимых лекарственных трав для бурятских эмчи-лам.

Место Талын Харгана считается священным для буддистов. Территорию, где разбили сад, также называют «буддийским космодромом». Массовые посадки деревьев состоялись этой весной – люди приезжали семьями не только из Селенгинского района, но и Улан-Удэ, Иркутска и других районов.

Сейчас жителям республики предлагается посадить в саду именное дерево своими руками или выкупить саженец.

«В сакральном месте в Бурятии на территории Ацайского дацана Селенгинского района в настоящее время возрождают многовековую традицию и высаживают сад лекарственных растений. Мало кто знает, но в начале истории буддизма в России такой сад имелся при каждом буддийском храме. Ламы своими силами занимались посадкой лекарственных растений, их переработкой и дальнейшем изготовлением целебных лекарств. При таких храмах служили лучшие эмчи ламы (лекари), владеющие сокровенными знаниями о тайнах буддийской медицины и долголетия. А сады, в которых бережно взращивались целебные плоды, назывались райскими. Но в годы репрессии и гонений религий большинство буддийских храмов были разрушены, территории их осквернены, а уникальные лекарственные сады полностью уничтожены. Ацайский дацан впервые за 85 лет решил возродить эту прекрасную традицию и высадить первый в постреволюционной истории «Сад лекарственных растений», - сообщают организаторы.

По словам организаторов, ламы Ацайского дацана и волонтёры уже огородили территорию сада, подготовили к посадке землю, завезли удобрения. Кроме того, разработан план посадки и заготовлены саженцы.

Фотографии и имена добровольцев, пожелавших посадить дерево в саду, разместят на стенде истории сада. Также организаторы предлагают бесплатный трансфер из Улан-Удэ до дацана.

Звонить по тел.:

1) Ширээтэ лама (настоятель) дацана Содбо Лама-89085927525
2) Заместитель ширээтэ Чимит лама -89516234461.
деревья буддизм
 
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