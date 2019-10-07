Планируется организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями
В Монголии откроется представительство Иркутского онкологического диспансера, а в Иркутске – представительство Национального онкоцентра Монголии. Об этом сообщили в минздраве России.
- Основной целью работы представительств станет сотрудничество по вопросам организации и оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи гражданам наших стран. Обе стороны заинтересованы в более тесном взаимодействии по вопросам обучения и совместной работы хирургов, - говорится в сообщении минздрава России.
Кроме того, монгольскую сторону особенно интересует возможность оказания медицинской помощи своим гражданам по профилям «радиология» и «химиотерапия», которую может предоставить Иркутский онкодиспансер.
В рамках последнего планируется организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями двух стран.
Данная работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Экспорт медицинских услуг».
Иркутский онкодиспансер откроет представительство в Монголии
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