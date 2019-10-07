 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Октября

06 Октября

Популярное

Иркутский онкодиспансер откроет представительство в Монголии

Иркутский онкодиспансер откроет представительство в Монголии
Общество,  Фото:pixabay.com
Планируется организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями

В Монголии откроется представительство Иркутского онкологического диспансера, а в Иркутске – представительство Национального онкоцентра Монголии. Об этом сообщили в минздраве России.

- Основной целью работы представительств станет сотрудничество по вопросам организации и оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи гражданам наших стран. Обе стороны заинтересованы в более тесном взаимодействии по вопросам обучения и совместной работы хирургов, - говорится в сообщении минздрава России.

Кроме того, монгольскую сторону особенно интересует возможность оказания медицинской помощи своим гражданам по профилям «радиология» и «химиотерапия», которую может предоставить Иркутский онкодиспансер.

В рамках последнего планируется организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями двух стран.

Данная работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Экспорт медицинских услуг».

медицинская помощь Монголия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье транспортный налог ниже, чем в Бурятии
В Забайкалье транспортный налог ниже, чем в Бурятии
Общество, 07.10.2019
Это касается бюджетных автомобилей
В Закаменском районе Бурятии открыли детский игровой комплекс
В Закаменском районе Бурятии открыли детский игровой комплекс
Общество, 07.10.2019
В этом году в районе благоустроят 14 общественных территорий и 13 дворов
Иркутский онкодиспансер откроет представительство в Монголии
Иркутский онкодиспансер откроет представительство в Монголии
Общество, 07.10.2019
Планируется организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями
Правительство Бурятии заявило о росте инвестиций
Правительство Бурятии заявило о росте инвестиций
Общество, 07.10.2019
Из освоенных 19 миллиардов 15,8 – частные инвестиции
Скорость на плотине ГЭС в Иркутске ограничат до 40 км/ч
Скорость на плотине ГЭС в Иркутске ограничат до 40 км/ч
Общество, 07.10.2019
Скорость ограничена в обоих направления
В Бурятии спасатели обыграли детей в футбол
В Бурятии спасатели обыграли детей в футбол
Общество, 07.10.2019
Матч состоялся в селе Посольское
В колониях Бурятии поздравили педагогов
В колониях Бурятии поздравили педагогов
Общество, 07.10.2019
В исправительных учреждениях Бурятии прошли мероприятия, посвящённые Дню учителя
Бурятский самбист выиграл этап Кубка мира
Бурятский самбист выиграл этап Кубка мира
Общество, 07.10.2019
На верхнюю ступень пьедестала поднялся Алдар Буданаев
Депутат Хурала Оксана Бухольцева вновь устроила одиночный пикет
Депутат Хурала Оксана Бухольцева вновь устроила одиночный пикет
Общество, 07.10.2019
Для освещения своего пикета депутат смонтировала видеотрейлер
Чемпионы танкового биатлона готовят новых победителей в Бурятии
Чемпионы танкового биатлона готовят новых победителей в Бурятии
Общество, 07.10.2019
Военные разбирают каждое препятствие соревновательной трассы
Эстафету в центре Улан-Удэ пробежали более 700 человек
Эстафету в центре Улан-Удэ пробежали более 700 человек
Общество, 07.10.2019
В воскресенье в центре города прошла традиционная ежегодная эстафета
«Россия24» показала репортаж об умерших в больницах Бурятии детях
«Россия24» показала репортаж об умерших в больницах Бурятии детях
Общество, 07.10.2019
Журналист Сергей Шаргунов взял интервью у родителей погибших детей
Бурятские танкисты стреляют по движущимся мишеням
Бурятские танкисты стреляют по движущимся мишеням
Общество, 07.10.2019
Так танкисты мотострелкового соединения сдают итоговую проверку
В Селенгинском районе Бурятии родилась двойня
В Селенгинском районе Бурятии родилась двойня
Общество, 07.10.2019
Для родителей они стали четвёртым и пятым ребенком

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^