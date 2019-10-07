Иркутский онкодиспансер откроет представительство в Монголии

Планируется организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями



В Монголии откроется представительство Иркутского онкологического диспансера, а в Иркутске – представительство Национального онкоцентра Монголии. Об этом сообщили в минздраве России.



- Основной целью работы представительств станет сотрудничество по вопросам организации и оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи гражданам наших стран. Обе стороны заинтересованы в более тесном взаимодействии по вопросам обучения и совместной работы хирургов, - говорится в сообщении минздрава России.



Кроме того, монгольскую сторону особенно интересует возможность оказания медицинской помощи своим гражданам по профилям «радиология» и «химиотерапия», которую может предоставить Иркутский онкодиспансер.



В рамках последнего планируется организовать единую диагностическую цепочку между учреждениями двух стран.



Данная работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Экспорт медицинских услуг».



