Летом многострадальная река Модонкуль окрасилась в оранжевый цвет
Как выяснила прокурорская проверка, ООО «Закаменск ЖКХ» нарушало закон об охране окружающей среды и атмосферного воздуха, не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.
- При осуществлении хозяйственной деятельности коммунальное предприятие не обеспечивало проведение обезвреживания осадков сточных вод, не осуществляло производственный контроль за качеством атмосферного воздуха, не приняло мер к проектированию санитарно-защитных зон и разработке нормативов допустимых сбросов веществ в водный объект – реку Модонкуль, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Также прокуратурой района выявлено отсутствие у организации санитарно-эпидемиологических заключений на скважины.
Суд обязал ООО «Закаменск ЖКХ» устранить нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Решение суда вступило в законную силу, коммунальное предприятие приступило к его исполнению.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом река Модонкуль стала оранжевого цвета. Как выяснилось, в ней в 50 раз было превышено количество загрязняющих веществ. В реку попали кадмий, медь мышьяк, вольфрам.
Тогда объяснили, что источником ржавой воды является законсервированная штольня «Западная» бывшего рудника «Холтосон» Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого в 1990 году.
Коммунальщики загрязнили реку в Бурятии
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