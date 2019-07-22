В Бурятии в ставшей оранжевой реке загрязняющих веществ в 50 раз больше нормы

Река Модонкуль, ставшая летом аномально оранжевой, загрязнена кадмием, медью, мышьяком, вольфрамом
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Закаменский районный суд иск об обязании собственника земельного участка провести мероприятия по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации штольни «Западная». А именно построить локальные очистные сооружения.
По результатам проверки прокуратуры установлено, что в районе рудника Холтосон Закаменска и производственных объектов бывшего Джидинского вольфрамо-молибденового комбината сточные (шахтные) воды из штольни «Западная» попадают в реку Модонкуль. Содержание загрязняющих веществ превышает предельно-допустимые концентрации от 10 до 50 раз по кадмию, меди, мышьяку, вольфраму и др.
Модонкуль - один из притоков протекающей на юге Бурятии реки Джида, которая, является притоком Селенги — самой большой из рек, впадающих в Байкал, обеспечивающей до половины ежегодного притока озера.
Сумма причинённого ущерба превышает 42 млн. руб. Исковое заявление прокурора содержит в том числе требования о взыскании указанной суммы с ответственного за экологическое нарушение юридического лица.
Гражданское дело находится на рассмотрении, сообщает пресс-служба Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом жители района забили тревогу, когда река Модонкуль внезапно стала оранжевого цвета.
Позже было установлено, что источником ржавой воды является законсервированная штольня «Западная» бывшего рудника «Холтосон» Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого в 1990 году. Тогда руководитель управления Роспотребнадзора по республике Сергей Ханхареев сообщил, что взяты пробы воды реки Модонкуль и проводятся необходимые исследования.
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской поручил главе Закаменского района в срочном порядке проинформировать местных жителей по обстановке на реке Модонкуль, обратиться к жителям - употреблять питьевую воду из централизованной колонки города Закаменск и до выяснения результатов всех экспертиз не набирать воду из реки, не пользоваться рекой в других целях.
В Бурятии в ставшей оранжевой реке загрязняющих веществ в 50 раз больше нормы
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