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Река в Бурятии стала оранжевой из-за ржавчины

Река в Бурятии стала оранжевой из-за ржавчины
Общество, 
Ситуация по реке Модон-Куль в Закаменском районе на контроле у правительства республики

Глава республики Алексей Цыденов поручил заместителю председателя Бурятии по вопросам безопасности Петру Мордовскому скоординировать действия всех ведомств, служб и оперативно принять необходимые меры по предупреждению негативных последствий.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в соцсетях появилось видео с рекой аномального оранжевого цвета. Местные жители начали бить тревогу и выложили видео в Сеть. Жители республики начали переживать, что случилась экологическая катастрофа, также люди переживали, что воды попадут в Байкал. 



Сегодня, 9 июня, Пётр Мордовской провёл заседание комиссии при по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС РБ).

- Обсуждался вопрос загрязнения реки Модон-Куль шахтными водами. По информации главы Закаменского района Сергея Гонжитова, установлено, что источником ржавой воды является законсервированная штольня «Западная» бывшего рудника «Холтосон» Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого в 1990 году. – сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Сергей Ханхареев сообщил, что взяты пробы воды реки Модон-Куль и проводятся необходимые исследования.

- Вчера сразу после получения сигнала выехали сотрудники Роспотребнадзора. Отобраны 6 проб из поверхностных источников рек Модон-Куль и Джида, 4 пробы взяли из скважин на берегу реки Модон-Куль. Начаты исследования, проводится подробный микробиологический, химический анализ проб воды, результаты будут в ближайшее время, - сказал Сергей Ханхареев.

Пётр Мордовской поручил главе Закаменского района в срочном порядке проинформировать местных жителей по обстановке на реке Модон-Куль, обратиться к жителям употреблять питьевую воду из централизованной колонки города Закаменск, и до выяснения результатов всех экспертиз не набирать воду из реки, не пользоваться водным объектом в других целях.

- Ваша первая задача сейчас - проинформировать население, чтобы питьевую воду брали только из централизованной колонки Закаменска, и ни в коем случае потребляли воду из реки, ни в питьевых, ни хозяйственных и бытовых целях. Установите предупредительные аншлаги, баннеры вдоль реки Модон-Куль, срочно дайте информацию в местных СМИ и социальных сетях, - обратился зампред к главе района.

Также району поручено организовать контроль за состоянием реки Модон-Куль, патрулирование штольни «Западная» по ограничению несанкционированного доступа людей.

На заседании КЧС РБ принято решение организовать комплексный выезд в Закаменский район, в том числе для проведения контрольно-надзорных мероприятий по сложившейся ситуации. Министерству природных ресурсов Бурятии, министерству строительства и модернизации ЖКК республики и МО «Закаменский район» поручено проработать вопрос проведения экстренных мероприятий по обезвреживанию шахтных вод.
река экология
 
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