Река в Бурятии стала оранжевой из-за ржавчины

Сегодня, 9 июня, Пётр Мордовской провёл заседание комиссии при по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС РБ).- Обсуждался вопрос загрязнения реки Модон-Куль шахтными водами. По информации главы Закаменского района Сергея Гонжитова, установлено, что источником ржавой воды является законсервированная штольня «Западная» бывшего рудника «Холтосон» Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, закрытого в 1990 году. – сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Сергей Ханхареев сообщил, что взяты пробы воды реки Модон-Куль и проводятся необходимые исследования.- Вчера сразу после получения сигнала выехали сотрудники Роспотребнадзора. Отобраны 6 проб из поверхностных источников рек Модон-Куль и Джида, 4 пробы взяли из скважин на берегу реки Модон-Куль. Начаты исследования, проводится подробный микробиологический, химический анализ проб воды, результаты будут в ближайшее время, - сказал Сергей Ханхареев.Пётр Мордовской поручил главе Закаменского района в срочном порядке проинформировать местных жителей по обстановке на реке Модон-Куль, обратиться к жителям употреблять питьевую воду из централизованной колонки города Закаменск, и до выяснения результатов всех экспертиз не набирать воду из реки, не пользоваться водным объектом в других целях.- Ваша первая задача сейчас - проинформировать население, чтобы питьевую воду брали только из централизованной колонки Закаменска, и ни в коем случае потребляли воду из реки, ни в питьевых, ни хозяйственных и бытовых целях. Установите предупредительные аншлаги, баннеры вдоль реки Модон-Куль, срочно дайте информацию в местных СМИ и социальных сетях, - обратился зампред к главе района.Также району поручено организовать контроль за состоянием реки Модон-Куль, патрулирование штольни «Западная» по ограничению несанкционированного доступа людей.На заседании КЧС РБ принято решение организовать комплексный выезд в Закаменский район, в том числе для проведения контрольно-надзорных мероприятий по сложившейся ситуации. Министерству природных ресурсов Бурятии, министерству строительства и модернизации ЖКК республики и МО «Закаменский район» поручено проработать вопрос проведения экстренных мероприятий по обезвреживанию шахтных вод.