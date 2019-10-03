В Улан-Удэ 2 октября стартовал XI чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором принимают участие представители 57 стран
Сотрудники и военнослужащие Росгвардиии и другие силовые ведомства предпринимают усиленные меры безопасности в ходе чемпионата. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
- Личный состав выполняет задачи по охране республиканского физкультурно-спортивного комплекса, в котором проводится чемпионат. Ежедневно с участием специалистов-взрывотехников и кинологов инженерно-технического подразделения сил специального назначения проводятся обследования помещений, - сообщили в Росгвардии.
Пешие посты росгвардейцев обеспечивают безопасность и охрану общественного порядка на прилегающей территории спорткомплекса.
Также маршруты нарядов вневедомственной охраны приближены к местам проведения и проживания участников и гостей международного соревнования для своевременного реагирования на сигналы.
Чемпионат мира по боксу в Бурятии завершится 13 октября.
В Улан-Удэ взрывотехники ежедневно проверяют ФСК
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