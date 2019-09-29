Критик Галина Юзефович встретилась с улан-удэнскими читателями

Она рассказала об особенностях русской литературы и её проблемах, литературных премиях
В Национальной библиотеке Бурятии пошла встреча с хедлайнером XXIV Книжного салона, литературным критиком и блогером Галиной Юзефович.
На встрече Галина рассказала об особенностях русской литературы и её проблемах, литературных премиях и новых тенденциях в книжной индустрии. А также рассказала о новинках литературы, которые стоит прочитать, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
- Литературные премии в России к самим читателям мало имеют отношения. В других странах получить премию — это возможность для писателей увеличить тираж, повысить свой авторитет. В России премия практически никак не влияет на продажи, - рассказала Галина Юзефович.
Как одну из проблем сферы литературы, Галина выделила отсутствие разнообразия книжных магазинов, в России действуют крупные сетевые книжные магазины, которые ориентируются на среднего читателя.
В России очень мало литературных критиков, также поделилась Галина Юзефович. На всю страну около 20 профессионалов.
- Литературный критик – это не тот человек, который занимается тем, что критикует и ругает. В современном мире литературы критик наводит порядок и рассказывает о том, что есть. Литературный критик как проводник, можно сказать, сортировщик, дающий читателям ориентир, - пояснила она.
Тем не менее, некоторую роль критиков взяли на себя литературные блогеры. Благодаря их деятельности, продажи книг медленно, но всё же растут.
- Литературный блогер – это так называемый «говорящий читатель», который делится мнением о прочитанных книгах не с узким кругом знакомых, а в социальных сетях. В Instagram и Телеграм «живут» самые популярные литературные блогеры, - отметила Галина Юзефович.
В конце встречи Галина дала рекомендации по чтению книг. Для читателей – бросать недочитанное и не заставлять себя насильно, а также осознанно подходить к чтению. Для писателей – быть самому себе маркетологом и уметь себя «продать», чтобы писателя заметили - нужно «взбивать вокруг себя пену».
Критик Галина Юзефович встретилась с улан-удэнскими читателями
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Протестный митинг собрал меньше народу, чем первый, и длился почти три часа
Участники собрали более 8 кубометров мусора
Об этом сообщили накануне в Федерации бокса России
Он будет проводиться по 2 номинациям: «Лучший рисунок» - конкурс рисунков по заданной теме, «Лучший видеоролик» - по пропаганде экологической культуры, знаний
В рамках праздника состоятся молебен, спортивные состязания
В Бурятии пасмурная погода
В дни полувекового юбилея на территории Байкальского биосферного заповедника произошло долгожданное и «поистине историческое», как отмечали его участники, событие. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия «Пути к Байкалу»
В Улан-Удэ наградили победителей туристских премий
Главный тренер сборной России назвал состав на чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со встречи сборных, которые считаются одними из фаворитов чемпионата мира по бокса
Microsoft оценила красоты Байкала в бесплатном пакете для Windows 10
Игорь Шутенков проверил новую подсветку зданий, сделанную к чемпионату мира
Среди пожарных государственной противопожарной службы Бурятии выбирали лучшего начальника караула, командира отделения и пожарного
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первой трамвайной экскурсии
В 8 часов утра самолёт с участниками чемпионата мира по боксу так и не приземлился