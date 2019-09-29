Критик Галина Юзефович встретилась с улан-удэнскими читателями

Она рассказала об особенностях русской литературы и её проблемах, литературных премиях



В Национальной библиотеке Бурятии пошла встреча с хедлайнером XXIV Книжного салона, литературным критиком и блогером Галиной Юзефович.



На встрече Галина рассказала об особенностях русской литературы и её проблемах, литературных премиях и новых тенденциях в книжной индустрии. А также рассказала о новинках литературы, которые стоит прочитать, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.



- Литературные премии в России к самим читателям мало имеют отношения. В других странах получить премию — это возможность для писателей увеличить тираж, повысить свой авторитет. В России премия практически никак не влияет на продажи, - рассказала Галина Юзефович.



Как одну из проблем сферы литературы, Галина выделила отсутствие разнообразия книжных магазинов, в России действуют крупные сетевые книжные магазины, которые ориентируются на среднего читателя.



В России очень мало литературных критиков, также поделилась Галина Юзефович. На всю страну около 20 профессионалов.



- Литературный критик – это не тот человек, который занимается тем, что критикует и ругает. В современном мире литературы критик наводит порядок и рассказывает о том, что есть. Литературный критик как проводник, можно сказать, сортировщик, дающий читателям ориентир, - пояснила она.



Тем не менее, некоторую роль критиков взяли на себя литературные блогеры. Благодаря их деятельности, продажи книг медленно, но всё же растут.



- Литературный блогер – это так называемый «говорящий читатель», который делится мнением о прочитанных книгах не с узким кругом знакомых, а в социальных сетях. В Instagram и Телеграм «живут» самые популярные литературные блогеры, - отметила Галина Юзефович.



В конце встречи Галина дала рекомендации по чтению книг. Для читателей – бросать недочитанное и не заставлять себя насильно, а также осознанно подходить к чтению. Для писателей – быть самому себе маркетологом и уметь себя «продать», чтобы писателя заметили - нужно «взбивать вокруг себя пену».

