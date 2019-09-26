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Первый республиканский слёт «Мы в будущее» выиграл Иволгинск

Первый республиканский слёт «Мы в будущее» выиграл Иволгинск
Общество,  Фото:пресс-служба республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
В Бурятии прошёл слёт, посвящённый профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

В Бурятии состоялся первый республиканский слёт «Мы в будущее». Мероприятие прошло в улусе Шулута Заиграевского района и было посвящёно профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На территории республиканской специальной общеобразовательной школы закрытого типа собрались сборные команды Иволгинского, Еравнинского, Заиграевского и других районов. Заиграевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних был представлен командой «Медведи».

Программа слёта включала в себя командно-спортивные соревнования, представление художественного номера, викторины. Первым этапом прошли командно-спортивные соревнования по дартсу, метанию гранат, прыжкам в длину, перетягиванию палки, каната, метанию аркана. Второй этап был представлен конкурсом «Визитка», третий – тестированием на тему «Уголовное право». Далее следовал конкурс командиров, а завершилось состязание демонстрацией художественных номеров.

По итогам слёта, первое место заняла команда из посёлка Иволгинск Иволгинского района, второе – у ребят из села Новая Брянь Заиграевского района. «Бронзу» завоевала команда «Натл» (Новоильинский агротехнический лицей) Заиграевского района. Все команды были награждены почётными грамотами и подарками, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
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