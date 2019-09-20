В Бурятии открылось отделение клуба «Золотая шайба»

В Бурятии произошёл очередной этап развития детского хоккея
В Бурятии официально открылось региональное отделение всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Об этом сообщили представители хоккейного клуба «Моритон».
Теперь в Бурятии будут проводиться официальные детские соревнования «Золотая шайба». Победители республиканского этапа получат возможность принять участие во всероссийском финале.
- Очень рады за наших мальчишек! И за очередной этап развития детского хоккея в республике, - отметили в ХК «Моритон».
Как сообщал «Байкал-Daily», в последние годы хоккей в Бурятии держался на плаву силами энтузиастов, создавших, например, детскую хоккейную лигу. На развитие этого популярного вида спорта оказало большое влияние открытие крытой ледовой арены в Улан-Удэ.
Справка:
История турнира «Золотая шайба» началась 8 декабря 1964 года, когда на страницах газеты «Пионерская правда» был опубликован призыв «На старт, друзья! Золотая шайба зовёт!». В этом же году были проведены первые соревнования. В первом турнире, который состоялся в зимнем сезоне 1964-1965 годов, приняли участие 57 команд. Основателем турнира и председателем клуба «Золотая шайба» был знаменитый тренер, «отец русского хоккея» Анатолий Тарасов.
С 1965 года соревнования проходили в одной возрастной категории, с 1971 года — в двух (11—13 лет и 14—15 лет), с 1975 — в трёх (10—12, 13—14, 15—16 лет). По положению, турниры проводились поэтапно: на первенство города (района), области (края, АССР), зоны РСФСР, республик СССР. Победители последних получали путёвки на всесоюзный турнир. Первый финальный турнир прошёл в Москве в 1965 году; победила команда «Шайба» (Москва).
В играх турнира в своё время принимали участие многие знаменитые хоккеисты, среди них — Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов.
В настоящее время соревнования проводятся по трём возрастным группам в четыре этапа: первенства районов, городов, массовые соревнования по месту жительству; республиканские, краевые, областные, окружные соревнования; соревнования по федеральным округам среди городских команд и всероссийские финальные соревнования.
В Бурятии открылось отделение клуба «Золотая шайба»
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