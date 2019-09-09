Победители соревнования поедут на чемпионат Сибири
В Иркутске в бильярдном клубе «Меткий» с 7 по 8 сентября прошёл чемпионат области по бильярдному спорту. 40 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска и Усолья-Сибирского играли в свободную пирамиду.
У мужчин чемпионом области стал ангарчанин Андрей Абузьяров, второе место занял иркутянин Владимир Шафиров, на третьей строчке – Сергей Утюжников и Александр Хнытиков из Иркутска. У женщин все призовые места заняли иркутянки. Золотую медаль завоевала Ксения Комиссарова, серебряная медаль у Марии Зенковой, бронзовые награды выиграли Виктория Ветрова и Марина Муратова.
Соревнования стали отборочными на чемпионат Сибирского федерального округа, который пройдёт с 27 по 30 сентября в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутске состоялся чемпионат по бильярдному спорту
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они соревновались в прыжках с парашютом и сборке-разборке автомата
Турнир выиграл коллектив физической культуры №42
Завершён ремонт фасада Свято-Никольского храма
Победители соревнования поедут на чемпионат Сибири
У садоводов и огородников можно будет купить цветы, ягоды и овощи
Она завоевала 2 «золота» в индивидуальных гонках в Хабаровском крае
Соревноваться будут сборные команды муниципальных районов и городских округов края
Они выиграли в Назрани две бронзовые медали
Юбиляры воспитали двоих сыновей и сейчас помогают растить внучку
Гостей праздника угощали бухлёром, пловом и драниками
Среди пяти открытых направлений тем сочинений – «Война и мир»
Подключение потребителей будет производиться поэтапно
Участники собрали более 8 кубометров мусора
В ходе «дуэли» беспилотники обнаруживают позиции противника
В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Прибайкальского лесничества и лесхоза убрались в лесу