В Иркутске состоялся чемпионат по бильярдному спорту

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Победители соревнования поедут на чемпионат Сибири



В Иркутске в бильярдном клубе «Меткий» с 7 по 8 сентября прошёл чемпионат области по бильярдному спорту. 40 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Братска и Усолья-Сибирского играли в свободную пирамиду.



У мужчин чемпионом области стал ангарчанин Андрей Абузьяров, второе место занял иркутянин Владимир Шафиров, на третьей строчке – Сергей Утюжников и Александр Хнытиков из Иркутска. У женщин все призовые места заняли иркутянки. Золотую медаль завоевала Ксения Комиссарова, серебряная медаль у Марии Зенковой, бронзовые награды выиграли Виктория Ветрова и Марина Муратова.



Соревнования стали отборочными на чемпионат Сибирского федерального округа, который пройдёт с 27 по 30 сентября в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

