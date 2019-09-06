Росгвардия Бурятии перейдёт в режим повышенной готовности

Это связано с Днём города и выборами



Сотрудники Росгвардии и полиции будут обеспечивать правопорядок в День города Улан-Удэ и в день единого голосования. Напомним, День города будет праздновать в субботу, выбирать мэра и депутатов горсовета – в воскресенье.



Обследованы избирательные участки и территориальные избирательные комиссии. Специалисты проверили антитеррористическую защищённость, пожарную безопасность и работоспособность установленных технических средств охраны на избирательных участках.



Также сотрудники инженерно-технического подразделения Росгвардии осмотрят места с массовым пребыванием людей на наличие опасных предметов.



Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны в эти дни будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий.



Росгвардейцы будут нести службу в режиме повышенной готовности на избирательных участках совместно с сотрудниками полиции.



- Специалисты Росгвардии напоминают гостям и жителям республики о соблюдении мер личной безопасности при посещении культурно-массовых мероприятий. При обнаружении подозрительных предметов и в случаях правонарушений незамедлительно сообщайте сотрудникам правоохранительных органов, - сообщают в пресс-службе Росгвардии по Бурятии

