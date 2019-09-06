 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Сентября

05 Сентября

Популярное

Росгвардия Бурятии перейдёт в режим повышенной готовности

Росгвардия Бурятии перейдёт в режим повышенной готовности
Общество, 
Это связано с Днём города и выборами

Сотрудники Росгвардии и полиции будут обеспечивать правопорядок в День города Улан-Удэ и в день единого голосования. Напомним, День города будет праздновать в субботу, выбирать мэра и депутатов горсовета – в воскресенье.

Обследованы избирательные участки и территориальные избирательные комиссии. Специалисты проверили антитеррористическую защищённость, пожарную безопасность и работоспособность установленных технических средств охраны на избирательных участках.

Также сотрудники инженерно-технического подразделения Росгвардии осмотрят места с массовым пребыванием людей на наличие опасных предметов.

Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны в эти дни будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий.

Росгвардейцы будут нести службу в режиме повышенной готовности на избирательных участках совместно с сотрудниками полиции.

- Специалисты Росгвардии напоминают гостям и жителям республики о соблюдении мер личной безопасности при посещении культурно-массовых мероприятий. При обнаружении подозрительных предметов и в случаях правонарушений незамедлительно сообщайте сотрудникам правоохранительных органов, - сообщают в пресс-службе Росгвардии по Бурятии
Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Общество, 06.09.2019
В Ярославль отправятся солистка балета Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова и три артиста балета
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Общество, 06.09.2019
Соревнования посетили несколько сотен человек
В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
Общество, 06.09.2019
Перед конкурсом провели мастер-класс по приготовлению каравая
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
Общество, 06.09.2019
Первые результаты исследований говорят о том, что разнообразие водных растений в заливе остаётся высоким
В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана
В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана
Общество, 06.09.2019
Ламы проведут обряд освящения под руководством Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева
Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору
Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору
Общество, 06.09.2019
На бывшем ипподроме устроили борьбу верхом на конях
Военные Бурятии написали исторический диктант
Военные Бурятии написали исторический диктант
Общество, 06.09.2019
Темой мероприятия стала Вторая мировая война
Центр Улан-Удэ час оставался без света
Центр Улан-Удэ час оставался без света
Общество, 06.09.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии 
В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр
В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр
Общество, 06.09.2019
Юрлицо оштрафовали на 150 тысяч рублей
В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение
В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение
Общество, 06.09.2019
Заявительница пожаловалась в прокуратуру 
В Бурятии дождливая погода
В Бурятии дождливая погода
Общество, 06.09.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 6 сентября по республике дожди, возможны грозы, в горах юго-запада дождь с мокрым снегом
В Чите пройдёт паралимпийский турнир
В Чите пройдёт паралимпийский турнир
Общество, 05.09.2019
В соревновании примут участие как параспортсмены, так и спортсмены без инвалидности
В Ангарске отпразднуют День нефтяников и газовиков
В Ангарске отпразднуют День нефтяников и газовиков
Общество, 05.09.2019
На площади имени Ленина для детей будут организованы бесплатные аттракционы

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^