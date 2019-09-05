Ольга Жигмитова исполнит партию Ульрики в опере «Бал-маскарад»













Что касается самого фестиваля, то он пройдёт на сцене Бурятского театра оперы и балета с 15 по 22 сентября. В нём примут участие известные оперные артисты и три дирижёра.



В программу мероприятия войдут лучшие оперные постановки из репертуара театра и гала-концерт. Фестиваль откроется показом оперы Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась весной 2019 года. Зрителям будут также представлены оперы «Кармен» Жоржа Бизе, «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Тоска» Джакомо Пуччини. Закроется фестиваль гала-концертом с участием солистов оперной труппы театра, хора и оркестра Бурятского театра оперы и балета.



За дирижерский пульт в разные дни фестиваля встанут Виталий Шевелев, Чия Амос (Сингапур) и молодой дирижёр Георгий Албегов (Санкт-Петербург).



Известная оперная певица, заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова примет участие в VI фестивале оперы имени Лхасарана Линховоина (16+).19 сентября она исполнит партию Ульрики в опере «Бал-Маскарад» (12+) Джузеппе Верди (начало в 18.30), а также выступит на гала-концерте 22 сентября (17.00).«Бал-маскарад» — опера в 3 действиях, 6 картинах, на либретто Антонио Сомма по сюжету Э. Скриба. Сюжет оперы основан на истории убийства короля Швеции Густава III.Про эту, 23-ю по счёту оперу Верди, отличающуюся богатством мелодий и вокальным разнообразием, говорили, что каждая фраза в ней музыкальна, а каждая мелодия вокальна.