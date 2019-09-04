Детский ансамбль из Бурятии выиграл Гран-при в Болгарии

В Болгарии состоялся фестиваль детского творчества «Мир. Искусство и море»



Хореографический ансамбль «Улаалзай» села Кырен Тункинского района вернулся с победой с VIII международного фестиваля детского творчества «Мир. Искусство и море», который проходил в августе в городе Варна. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



- Наш ансамбль получил дипломы лауреатов I степени в номинации «Народный танец» в разных возрастных категориях (10-12 лет, 12-15 лет), а потом нам объявили, что Гран-при всего фестиваля тоже достался нам - За оригинальность хореографии, за костюмы, - рассказала руководитель ансамбля Эржэна Бардуева.



Она добавила, что дети понимают, Гран-при – это самая высокая награда. Ранее ансамбль выступал в Иркутске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Кроме того, в Кырене нет клуба, в котором можно было репетировать, а сцена на фестивале достигала 100 кв.м.



- Мои воспитанники смогли сориентироваться на такой большой площади, не потеряться на ней. Могу теперь с гордостью сказать, что дети могут выступить на совсем маленькой сцене и не потеряться на большой, - подчеркнула Эржэна Бардуева.



Также известно, что три пианистки из Тункинского района получили дипломы лауреатов I и II степени.



- Мы выделялись на фоне всех участников. У нас были яркие костюмы. Мы были лучше всех. И получить Гран-при было очень волнительно. Нам очень понравилась Болгария, мы были в Варне, в Золотых Песках. А больше всего запомнилось море, - с восторгом рассказали дети.





