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Лидер горлового пения Бурятии снялся в передаче «Орёл и решка»

Лидер горлового пения Бурятии снялся в передаче «Орёл и решка»
Общество, 
Раскрыты некоторые подробности выпуска «Орёл и решка», снимавшегося на Байкале

Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе стало известно, что на Байкале снимается очередной выпуск популярной передачи телеканала «Пятница» «Орёл и решка». Съёмочная группа не разглашает никаких подробностей, но издание IRK.ru выяснило, что ведущие побывали на Ольхоне и Шумаке. Ещё один новостной портал glagol38.ru сообщал, что работают над этим выпуском новые ведущие Антон Зайцев и Ольга Антипова. Как выяснилось, последние данные оказались не совсем точными.

Одним из двух ведущих на Байкале стала Мария Горбань – актриса из Ярославля, начавшая работать в «Орле и решке» весной 2018 года.

Снимком с ней поделился в Instagram известный в Бурятии и Иркутской области музыкант Александр Архинчеев, лидер музыкального коллектива SHONO» (в переводе с бурятского - волк). Сам Александр также принял участие в съёмках, он показал небольшой мастер-класс горлового пения.

«Сняли сегодня сюжет для передачи «Орел и Решка» в Листвянке», - написал 28 августа Александр Архинчеев.

По его словам, этот выпуск телезрители увидят через два месяца. 




Справка:

Музыкальный коллектив «SHONO» был создан в 2014 году. В описании в официальной группе коллектива говорится, что Александр Архинчеев – ведущий исполнитель горлового пения в Бурятии, мастер непревзойденной импровизации. Он также добился немалых успехов в исполнении народных бурятских сказаний и эпосов-улигеров. Играет на многих инструментах: морин-хууре, сух-хуре, лимбе, хомусе-гембарде и др. Окончил отделение бурятских народных инструментов по классу морин-хуура в музыкальном колледжа имени Чайковского в Улан-Удэ.

В своих мелодиях музыканты «SHONO» передают уникальную древнюю культуру своего народа.

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