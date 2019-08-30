Лидер горлового пения Бурятии снялся в передаче «Орёл и решка»

Музыкальный коллектив «SHONO» был создан в 2014 году. В описании в официальной группе коллектива говорится, что Александр Архинчеев – ведущий исполнитель горлового пения в Бурятии, мастер непревзойденной импровизации. Он также добился немалых успехов в исполнении народных бурятских сказаний и эпосов-улигеров. Играет на многих инструментах: морин-хууре, сух-хуре, лимбе, хомусе-гембарде и др. Окончил отделение бурятских народных инструментов по классу морин-хуура в музыкальном колледжа имени Чайковского в Улан-Удэ.В своих мелодиях музыканты «SHONO» передают уникальную древнюю культуру своего народа.