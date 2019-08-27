«Битва титанов»: Жители Бурятии обсуждают схватку яка с быком

Утром в Орлике подрались як и бык. ВИДЕО
Жителей Бурятии впечатлила схваткой яка с быком. В паблике onlineoka в Instagram опубликовано видео боя животных. По словам автора видео, событие происходит в 6:30 утра в селе Орлик Окинского района.
Подписчики паблика принялись придумывать подписи к этому видео.
«Это моя улица, канай отсюда!», «Ещё один Афоня», «Битва титанов», пишут в комментариях люди.
VIDEO
Ролик распространяется по Сети. На странице buryatia_online жители Бурятии рассуждают на тему, кто же победит в этой схватке.
«Бык победит», «Бык явно Хабиб (российский боец смешанных боевых искусств – прим. ред.)», «Як победит», «Як крутой, рогатому не уступает», «Мощно», пишут комментаторы.
За час ролик просмотрели более 12 тысяч раз.
Утром в Орлике подрались як и бык. ВИДЕО
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