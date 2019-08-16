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В Улан-Удэ подрядчики во время ремонта дорог не убирают мусор

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также они не огораживают ямы

На улице Борсоева и улице Балтахинова в этом году проложена новая тротуарная плитка. На улице Сахъяновой заменено дорожное покрытие, и скоро будет сделана новая плитка для пешеходов. Срок сдачи всех объектов - 31 августа. Ремонтом занимаются разные подрядные организации.

Некоторые подрядчики оставляют после работ мусор, выкопанные в ходе ремонта ямы.

В ходе проведения рейда специалистами управления административного контроля комитета городского хозяйства был выявлен ряд нарушений. Это нарушения в сфере земляных работ - выкопанные ямы глубиной более метра, которые не имеют ограждений. Также подрядные организации не занимались уборкой строительных отходов, которые должны складироваться в специальных контейнерах.

- Что касается ям, то любой проходящий в ночное время суток может упасть туда, не видя её. Требования правил благоустройства предусматривают огораживание таких объектов сигнальной лентой или другими предметами, которые видно, которые не могло бы ветром унести, бордюры или деревянные ограждения. По поводу строительного мусора, то валяется он хаотично длительное время. Он должен складироваться в специальных ёмкостях, которые должны периодически вывозиться. Одно дело, когда в течение рабочего дня мусор складировали на обочине, вечером собрали, чтобы вывезти. Но отходы периодически не собираются, он лежит вдоль проезжей части длительное время, - рассказал начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Владимир Соснин. 

За подобные нарушения законом предусматривается ответственность за складирование мусора в местах, не предусмотренных органами местного самоуправления, и нарушение правил производства земляных работ. По обеим статьям штраф для юридических составляет от 50 до 100 тысяч рублей. 

На подрядную организацию, которая проводит ремонтные работы на улице Сахъяновой, протокол о нарушениях составлялся уже 4 раза, и по всем фактам компания была признана виновной административной комиссией. На прошедшем рейде был составлен пятый.

- Здесь уже о минимальной сумме штрафа речи не идёт, потому что неоднократно нарушения выявлены. В предыдущие разы протоколы были составлены заочно, так как представители подрядной организации не явились, и никаких объяснений не дали, - добавил Владимир Соснин.

Местные жители рассказали «Байкал-Daily», что мусор им не мешает, а ямы действительно не помешало бы прикрывать или огораживать. 
 
- Я понимаю, что ремонт идёт. Весь этот мусор - это вынужденная мера. Я думаю, что как только ремонтные работы завершатся, всё будет убрано. А вот ямы действительно нужно закрыть, это опасно, - отметила улан-удэнка Людмила. 

Подобные рейды проводятся еженедельно по обращениям горожан или выявленными специалистами нарушениями. По всем фактам составляются протоколы, и рассматриваются они административной комиссией.  


ремонтные работы
 
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