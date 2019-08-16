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Кинозал агинского театра стал лучшим на Дальнем Востоке

Кинозал агинского театра стал лучшим на Дальнем Востоке
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным сводного рейтинга министерства культуры РФ у него самый большой охват населения

15 августа состоялось совещание региональных министерств культуры под председательством заместителя министра культуры Российской Федерации Павла Степанова. В режиме видеоконференции участники встречи обсудили вопросы организации кинопоказов в субъектах Дальневосточного Федерального округа.

По итогам сводного рейтинга дальневосточных кинозалов, который был озвучен на совещании, национальный театр песни и танца «Амар сайн» из Агинского Бурятского округа занял ряд лидирующих позиций. По количеству зрителей кинозал театра занял второе место после города Дальнереченска Приморского края. По количеству зрителей на одном сеансе – четвёртое после Республики Саха (Якутия), Приморского края и Магаданской области. По охвату населения кинозал «Амар сайна» стал первым среди субъектов ДФО.

Напомним, что в этом году в рамках реализации национального проекта «Культура» оснастят кинооборудованием три зала в районах Забайкальского края – в селе Дульдурга, в поселках Новокручининский и Забайкальск. Более 30 тысячам забайкальцев станет доступно качественная трансляция большого кино. На создание каждого кинозала из Фонда кино выделено 5 миллионов рублей.

По словам министра культуры края Татьяны Цымпиловой, до 2024 года в регионе появится 12 новых современных кинозалов. Кроме того, будет создано пять виртуальных концертных залов, восемь выставочных проектов, оснащённых гидами в формате дополненной реальности, будет организована трансляция региональных мероприятий на федеральном портале «Культура.РФ». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкалья.
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