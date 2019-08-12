В Бурятии сократилось число преступлений

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Республиканская прокуратура предоставила статистические данные



За семь месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных в Бурятии преступлений сократилось на 7,4 %. Снижение уровня преступности отмечено как по городу Улан-Удэ, так и по сельским районам. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-19,1 %), грабежей (-22,4 %), краж (-8,9 %), в том числе квартирных (-10,7 %), карманных (-26,8 %).



По-прежнему наблюдается сокращение числа преступлений, совершённых лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности (-10,7 %), в состоянии алкогольного опьянения (-13,3 %).



На автодорогах республики зафиксировано 624 дорожно-транспортных происшествия (в аналогичном периоде 2018 года – 639), из них в Улан-Удэ – 293 (332). Погиб в ДТП 61 человек (56), ранено 837 (875).



- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры Бурятии, - заключают в надзорном органе.