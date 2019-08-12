Республиканская прокуратура предоставила статистические данные
За семь месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных в Бурятии преступлений сократилось на 7,4 %. Снижение уровня преступности отмечено как по городу Улан-Удэ, так и по сельским районам. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-19,1 %), грабежей (-22,4 %), краж (-8,9 %), в том числе квартирных (-10,7 %), карманных (-26,8 %).
По-прежнему наблюдается сокращение числа преступлений, совершённых лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности (-10,7 %), в состоянии алкогольного опьянения (-13,3 %).
На автодорогах республики зафиксировано 624 дорожно-транспортных происшествия (в аналогичном периоде 2018 года – 639), из них в Улан-Удэ – 293 (332). Погиб в ДТП 61 человек (56), ранено 837 (875).
- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры Бурятии, - заключают в надзорном органе.
В Бурятии сократилось число преступлений
Общество, Фото:
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