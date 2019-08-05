В Бурятии сельхозучасток зарос кустарниками

Собственников привлекут к административной ответственности



В Бурятии земельный участок сельскохозназначения площадью 1,5 гектара, расположенный в селе Большой Дулан Кабанского района, зарос кустарниками.



Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора во время рейда.



- Данное нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ «Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Должностным лицом принимаются меры по привлечению собственников земельного участка к административной ответственности.