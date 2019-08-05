Собственников привлекут к административной ответственности
В Бурятии земельный участок сельскохозназначения площадью 1,5 гектара, расположенный в селе Большой Дулан Кабанского района, зарос кустарниками.
Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора во время рейда.
- Данное нарушение требований законодательства попадает под санкцию ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ «Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Должностным лицом принимаются меры по привлечению собственников земельного участка к административной ответственности.
В Бурятии сельхозучасток зарос кустарниками
Общество, Фото:
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