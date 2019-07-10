Жителям Бурятии советуют снизить нагрузки на работе из-за жары

Минздрав Бурятии дал рекомендации, как уберечься от жары
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ожидается аномальная жара. Столбик термометра поднимется до +38. В республиканском минздраве дали рекомендации, как уберечься в жару.
Советы «сердечникам»
В зоне риска в первую очередь оказываются люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в жаркую погоду важно уделять особое внимание здоровью сердца. Таким людям медики советуют сократить потребление воды и морсов до 800 мл в сутки. Это объясняется тем, что застой жидкости в организме может привести к повышению артериального давления. Если хочется пить, но не смертельно, лучше просто прополоскать рот водой комнатной температуры.
Также «сердечникам» стоит проконсультироваться с врачом и обсудить, не нужно ли изменить дозировку препаратов от давления или, наоборот, снизить количество мочегонных лекарств, чтобы не обезвожить организм.
Следует носить солнцезащитные очки. Напряжение глазных мышц может привести к спазму сосудов. Есть нужно продукты, богатые калием и магнием продукты (курагу, изюм, бананы, гречку, фасоль и др.). Желательно отказаться от курения, поскольку никотин препятствует попаданию кислорода в кровь.
- Всегда имейте при себе препараты, понижающие давление, и те, которые вы регулярно принимаете, - рекомендуют в министерстве здравоохранения Бурятии.
Советы дачникам
В самый разгар жары работать под солнцем строго противопоказано. Нельзя стоять вниз головой, пропалывая грядки. Кровь приливает к голове, может возникнуть резкий скачок давления и, как результат, инсульт.
Оптимальный режим работы на огороде – 30/15, то есть 30 минут работы и 15 минут отдыха.
- Помните, что дача – не центр мира, и медики не смогут добраться к вам мгновенно. Поэтому пополняйте свою аптечку, в которой должны быть препараты для снижения давления, валидол, нитроглицерин и лекарства, прописанные вам вашим врачом, - советуют медики.
Советы для всех
С 11 до 16 часов нежелательно находиться под прямыми солнечными лучами. Лучше носить просторную одежду из натуральных тканей и головной убор. Жидкости пить следует больше, не дожидаясь чувство жажды.
- Старайтесь больше отдыхать дома и снизить нагрузки на работе. Откажитесь от мяса, животных жиров, отдайте предпочтение молочной и растительной пище, ешьте понемногу, - рекомендуют в минздраве.
Также в жару нужно принимать душ, если нет такой возможности, то необходимо хотя бы обтираться прохладным полотенцем.
На пляже не стоит заходить резко в воду, так как перепад температуры может спровоцировать сердечный приступ даже у молодого и на вид здорового человека.
Чтобы не перегревать помещение, нужно плотно закрывать шторы, чтобы в него не попадали лучи солнца. Готовить с использованием духовки нежелательно, особенно если нет кондиционера. Вентилятор лучше ставить у окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в помещение.
Ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в припаркованных машинах и на солнце. Автомобиль нагревается за считанные минуты и нахождение с нём становится опасным.
Что делать, если кому-то стало плохо
- Если вы заметите, что у кого-либо из членов семьи или у тех, за кем вы ухаживаете, кожа стала сухой и горячей, возникло бредовое состояние, судороги и/или потеря сознания, немедленно вызовите врача или скорую помощь, - настаивают в минздраве.
До прибытия медиков пострадавшего следует переместить в прохладное место и уложить его в горизонтальное положение, так чтобы ноги были слегка приподняты.
Разденьте пострадавшего и начните проводить охлаждающие процедуры: наложите холодный компресс на шею, подмышечные ямки и паховую область, обеспечьте приток свежего воздуха, опрыскивайте кожу водой комнатной температуры (25–30 градусов).
- Измерьте температуру тела. Не давайте пострадавшему ацетилсалициловую кислоту или парацетамол. Если он без сознания, уложите его на бок и дождитесь врача, - заключают медики.
Жителям Бурятии советуют снизить нагрузки на работе из-за жары
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