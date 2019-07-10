Температура в Бурятии поднимется до +38
Жителей Бурятии предупреждают о грядущей аномальной жаре. По данным Бурятского Гидрометцентра, с 9 по 11 июля местами по республике ожидается сильная жара до +38 градусов.
Администрация Улан-Удэ уже рекомендовала всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля Улан-Удэ попал в список самых солнечных городов России.
В Бурятии ожидается аномальная жара
Общество, Фото:
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