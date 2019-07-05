На улице Сахьяновой появится дополнительная полоса
В этом году под расширение попали дорога по пр. Строителей - пересечение с ул. Тобольской, ул. Жердева и ул. Калашникова, а также перекрёсток ул. Сахьяновой и Жердева. Средства на преобразование этих дорожных участков выделены, работы начаты, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
- С улицы Жердева к проспекту Строителей автомобилисты смогут поехать налево, направо, получается дополнительная полоса. Ещё одна полоса появится по ул. Сахьяновой в сторону ул. Жердева. Сейчас на Сахьяновой идёт масштабный ремонт, обустройство ливневой канализации и трамвайной остановки и расширение перекрестка, - пояснили в управлении дорожного строительства.
Расширение перекрёстков планируется завершить к 1 сентября.
В Улан-Удэ расширят четыре перекрёстка
Общество, Фото:
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