В Улан-Удэ расширят четыре перекрёстка

На улице Сахьяновой появится дополнительная полоса



В этом году под расширение попали дорога по пр. Строителей - пересечение с ул. Тобольской, ул. Жердева и ул. Калашникова, а также перекрёсток ул. Сахьяновой и Жердева. Средства на преобразование этих дорожных участков выделены, работы начаты, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



- С улицы Жердева к проспекту Строителей автомобилисты смогут поехать налево, направо, получается дополнительная полоса. Ещё одна полоса появится по ул. Сахьяновой в сторону ул. Жердева. Сейчас на Сахьяновой идёт масштабный ремонт, обустройство ливневой канализации и трамвайной остановки и расширение перекрестка, - пояснили в управлении дорожного строительства.



Расширение перекрёстков планируется завершить к 1 сентября.



