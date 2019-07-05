В Улан-Удэ определят самого быстрого младенца

Регистрация участников уже началась
13 июля в улан-удэнском парке им. С.Н. Орешкова на ежегодном фестивале мороженого «PROхлада» пройдёт забег ползающих малышей «Ползунки наперегонки». Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха столицы Бурятии.
Соревнования проводятся с целью приобщения детей совместно с родителями к здоровому образу жизни и активным занятиям физическими упражнениями. Состязаться будут 50 крошек по двум возрастным группам: «с 5 месяцев до 1 года» и «с 1 года до 2 лет».
Регистрация участников соревнований уже началась и будет продолжаться до момента формирования полного списка участников.
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