В КСК сразятся профессионалы панкратиона и грэпплинга
В Улан-Удэ 5 июля пройдёт международный турнир по смешанным боевым единоборствам «Pankration & Grappling». В Культурно-спортивном комплексе состоятся 6 боёв по профессиональному панкратиону и 3 схватки по грэпплингу.
В соревновании примут участие бойцы из Хабаровска, Тувы, Монголии, Кыргызстана, Читы и Улан-Удэ. Организаторы мероприятия обещают показать зрелищные поединки и продемонстрировать высокий профессионализм спортсменов.
В Улан-Удэ пройдёт международный турнир по смешанным единоборствам
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