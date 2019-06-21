Женщина устроила ДТП на перекрёстке
Судебные приставы взыскали улан-удэнцу материальный ущерб в размере 103 тысяч рублей, причинённый в результате дорожно-транспортного происшествия.
Столкновение двух автомобилей произошло поздно вечером на перекрёстке улицы Ленина. Виновником аварии была признана женщина-автомобилист, выехавшая на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП автомобиль мужчины получил серьёзные механические повреждения капота, левого крыла, переднего бампера, левой фары, радиатора, передней части кузова, левой передней двери и т.д.
Виновница аварии управляла автомобилем без страхования гражданской ответственности. В связи с этим мужчине пришлось обратиться к независимым экспертам, а затем в суд за определением стоимости восстановительного ремонта и взысканием суммы материального ущерба.
В службе судебных приставов в отношении виновницы аварии было возбуждено исполнительное производство. Задолженность была взыскана за счёт обращения взыскания на заработную плату должницы, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Проезд на красный свет обошёлся улан-удэнке в 103 тысячи рублей
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