Около 33 тысяч жителей Бурятии невыездные

Их совокупный долг более 6,5 миллиардов рублей



В разгар летнего сезона служба судебных приставов рекомендует гражданам проверить себя в списке невыездных. На начало лета порядка 33 тысяч жителей Бурятии ограничены в праве выезда за пределы страны. Их совокупный долг по исполнительным производствам составил более 6,5 млрд. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Порог суммы, при которой судебный пристав выносит ограничение выезда за пределы России, составляет 30 тысяч рублей. Однако данное правило не распространяется на лиц, имеющих долги по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда и имущественного ущерба. Для таких требований пороговая сумма составляет более 10 тысяч рублей.



Приставы рекомендуют: чтобы не омрачать долгожданный отдых неприятными сюрпризами на границе необходимо планировать путешествие не с покупки туристической путёвки или билета на самолёт, а с проверки наличия задолженностей по исполнительным производствам. Поскольку только оплата долга может являться полной гарантией выезда за границу.



Узнать о наличии неоплаченных долгов гражданам поможет информационный ресурс «Банк данных исполнительных производств» на сайте службы судебных приставов. Данные о наличии или отсутствии задолженности появляются на экране после ввода ФИО и даты рождения.



