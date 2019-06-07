В Бурятии за курение наложили штрафов на 185 тысяч

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре



В 2018-м и с начала 2019 года в Бурятии нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака выявили в 30 объектах. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Нарушения: отсутствие знаков о запрете курения, отсутствие изолированных помещений для курения табака, курение на территории образовательных учреждений и пр. К административной ответственности привлечены 34 виновных лица с наложением штрафов на общую сумму 185 500 рублей и административными наказаниями в виде предупреждений.

