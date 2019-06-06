Победили работы, заснявшие жизнь медведей и глухарей
В Иркутской области впервые прошёл конкурс «Фотоловушка – живая природа». В конкурсе участвовали фото- и видеоматериалы, сделанные благодаря фотоловушкам, установленным в лесах. Мероприятие было организовано Министерством лесного комплекса региона.
Всего было подано более 20 работ. Победителей определили в двух номинациях: «От заката до рассвета» и «Эти забавные животные». В первой рассматривали фотографии – лучшей оказалась работа ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». В объектив фотоловушки попала семья медведей.
Во второй номинации (видеосюжеты) победителем стало территориальное управление министерства лесного комплекса по Тулунскому лесничеству Иркутской области. На видео запечатлен ток глухарей.
Отдельно жюри отметило работу егеря Таюрского заказника Михаила Наумова. Правильно установленная фотоловушка позволила запечатлеть на видео множество моментов из жизни животных.
В Иркутской области провели конкурс фотоловушек
Общество, Фото:
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