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В Улан-Удэ наградили лесников-десантников

В Улан-Удэ наградили лесников-десантников
Общество, 
Также лесники похвастались системой видеомониторинга

В Забайкальской базе авиационной охраны лесов наградили парашютистов-пожарных за тушение лесных пожаров в майские праздники, проявленный высокий гражданский долг, добросовестный труд и активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших из-за лесных пожаров в Улан-Удэ.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации города Валерий Вильдавский поблагодарил лесных пожарных за профессионализм.

- Мы с вами взаимодействуем уже не первый год. Действительно, всегда оказываем друг другу помощь. Наиболее сложные пожары, которые случаются в майское время. И пожар, который произошёл 1 мая, удалось затушить, ликвидировать только 3 мая. Это очень большая помощь ваших сотрудников, уважаемые коллеги. Они оказали нам большую помощь в предотвращении распространения огня на большие площади и приближении к населённым пунктам. Также вместе будем работать на сохранение нашего богатства, – сказал Валерий Вильдавский.

По всей Бурятии действует 11 авиаотделений. Десантники-парашютисты тушат лесные пожары не только на территории своего лесничества, они участвуют в ликвидации сложных пожаров в любых районах республики.

- Держим нашу планку, которую сами поставили. Также оперативно выявляем, оперативно реагируем. Стараемся тушить все лесные пожары, которые возникают, в первые сутки и укладываться в течение 24 часов. – сказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Григорий Сердюков.



Помимо этого, парашютисты показали представителям управления по ЧС администрации города, процесс работы региональной диспетчерской службы и систему видеомониторинга в реальном времени. С помощью системы «Лесохранитель» можно автоматически визуально выявлять пожары на ранних стадиях с помощью установленных веб-камер, а также находить ближайшие средства и силы пожаротушения.

Валерий Вильдавский по достоинству оценил систему и отметил важность внедрения таких информационных технологий, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

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