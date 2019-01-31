Праздник буузы в Бурятии вошёл в топ-5 гастрособытий февраля



Аналитическое агентство ТурСтат представило лучшие зимние гастрономические фестивали в России, популярные у туристов в феврале.



Гастрофестивали в Бурятии, Удмуртии, Крыму, Сочи и Приморье возглавляют список гастрономических событий февраля в стране.



Этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя» в Ижевске (Удмуртия), ресторанный фестиваль «Крым на тарелке» в Севастополе (Крым), гастрофестиваль IKRA Festival в Красной Поляне (Сочи), Праздник буузы «Буузын Баяр» в Улан-Удэ (Бурятия) и Фестиваль наваги в Приморье входят в первую пятёрку гастрономических путешествий в феврале.



Рейтинг февральских гастрофестивалей составлен на основе их популярности и уникальности, отмечает ТурСтат.



Фестиваль бурятской кухни «Буузын Баяр» или «Праздник Буузы», самого популярного национального блюда Бурятии, пройдёт 5 февраля на центральной площади Улан-Удэ, столицы Бурятии в рамках праздника Сагаалган - Белого месяца.



На фестивале «Буузын Баяр» проходит дегустация буузы, играют в традиционные бурятские игры «шагай» - игра в кости и «hээр шаалга» - ломание кости, а также состоятся кулинарные поединки и красочные театральные представления.

