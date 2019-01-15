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Улан-удэнцев приглашают на акцию #MuseumSelfie

Улан-удэнцев приглашают на акцию #MuseumSelfie
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
Горожане смогут принять участие в международной акции селфи

17 января пользователи социальных сетей по всему миру публикуют селфи-фотографии из самых разных музеев. Фото можно публиковать во всех социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter. Улан-удэнцев также приглашают присоединиться к акции.

Хештег акции в русскоязычном сегменте интернета — #МузейноеСелфи. Селфи можно сделать на фоне зданий музеев, на фоне экспозиций и экспонатов с хештегами #MuseumSelfie #МузейноеСелфи #КультурноеСелфи #CultureSelfie

Можно публиковать фотографии, сделанные как 17 января, так и ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального музея республики.

- Друзья, давайте все вместе поддержим акцию #МузейноеСелфи и посетим наши культурные центры. Главное не забываем ставить хештеги #КультурноеСелфи #МузейноеСелфи. Ждём всех! – призвали к активному участию жителей Бурятии в соцсетях сотрудники музея.
акция музей
 
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