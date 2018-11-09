В Бурятии прошёл митинг памяти погибших сотрудников МВД









Перед собравшимися выступили начальник ОМВД Сергей Брельгин, председатель совета ветеранов территориального органа Тамара Федотова, а также Михаил Елисеев - отец погибшего в 2002 году при выполнении служебного долга оперуполномоченного лейтенанта милиции Сергея Елисеева.



Участники митинга почтили память героев минутой молчаний. К мемориалу были возложены цветы и произведены памятные залпы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Перед собравшимися выступили начальник ОМВД Сергей Брельгин, председатель совета ветеранов территориального органа Тамара Федотова, а также Михаил Елисеев - отец погибшего в 2002 году при выполнении служебного долга оперуполномоченного лейтенанта милиции Сергея Елисеева.Участники митинга почтили память героев минутой молчаний. К мемориалу были возложены цветы и произведены памятные залпы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В ОМВД России по Заиграевскому району состоялся митинг памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.Помимо полицейских, в мероприятии приняли участие ветераны отдела, члены семей ушедших героев, а также бойцы Росгвардии.