В Бурятии прошёл митинг памяти погибших сотрудников МВД

Мероприятие прошло в Заиграевском районе
В ОМВД России по Заиграевскому району состоялся митинг памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Помимо полицейских, в мероприятии приняли участие ветераны отдела, члены семей ушедших героев, а также бойцы Росгвардии.
Перед собравшимися выступили начальник ОМВД Сергей Брельгин, председатель совета ветеранов территориального органа Тамара Федотова, а также Михаил Елисеев - отец погибшего в 2002 году при выполнении служебного долга оперуполномоченного лейтенанта милиции Сергея Елисеева.
Участники митинга почтили память героев минутой молчаний. К мемориалу были возложены цветы и произведены памятные залпы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Мероприятие прошло в Заиграевском районе
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