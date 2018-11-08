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В Бурятии станут предсказывать космическую погоду

В Бурятии станут предсказывать космическую погоду
Общество,  Фото:pixabay.com
Данные будут использованы различными ведомствами – от минобороны до МЧС

Космическую погоду в России смогут предсказывать к 2025 году. Это станет возможным благодаря запуску гелиофизического центра в Иркутской области и Бурятии. Об этом заявил заместитель директора Института солнечно-земной физики Сергей Олемский во время общего собрания Сибирского отделения РАН в Новосибирске, сообщает издание «Dni24».

По словам Олемского, с запуском других подобных центров российские астрономы смогут выйти на прогноз космической погоды — начиная от солнечной активности и заканчивая явлениями в атмосфере Земли. Подобные данные могут быть использованы во многих отраслях и ведомствах — начиная от минобороны и МЧС до предприятий связи и энергетических компаний.

В общей сложности планируется возведение в составе гелиофизического центра семи объектов, включая центр обработки данных. Стоимость одного центра составляет около 25 миллиардов рублей.

Гелиофизический центр будет состоять из солнечного телескопа-коронографа, диаметр главного зеркала которого составит 3 метра, многоволновой радиогелиограф, система радаров, интерферометры, спектрографы, фотометры, мезостратосферный лидар (дальномер оптического диапазона) с диаметром главного зеркала 2,6 метра и центр управления. Реализацией проекта занимается холдинг «Швабе» из госкорпорации «Ростех», который выиграл конкурс.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно был объявлен тендер на проектную документацию по строительству солнечного телескопа-коронографа в посёлке Монды Тункинского района Бурятии. Этот солнечный телескоп на 30-метровой башне будет построен как раз в рамках национального гелиофизического комплекса.

космос
 
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