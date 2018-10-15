Дмитрий Маслеев даст концерт в Улан-Удэ

Прославленный пианист выступит 28 декабря



28 декабря в 18.30 в Улан-Удэ состоится концерт пианиста Дмитрия Маслеева. Мероприятие будет организовано в рамках X Байкальского Рождественского фестиваля, сообщается на сайте Бурятской филармонии.



Уроженец Улан-Удэ, выпускник Московской консерватории и солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев является обладателем первой премии XV международного конкурса имени Чайковского.



Он выступает как с сольными концертами, так и с ведущими российскими и международными оркестрами на самых престижных сценах мира, включая «Карнеги-холл», Парижскую филармонию и берлинский «Концертхаус».