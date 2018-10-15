Прославленный пианист выступит 28 декабря
28 декабря в 18.30 в Улан-Удэ состоится концерт пианиста Дмитрия Маслеева. Мероприятие будет организовано в рамках X Байкальского Рождественского фестиваля, сообщается на сайте Бурятской филармонии.
Уроженец Улан-Удэ, выпускник Московской консерватории и солист Московской филармонии Дмитрий Маслеев является обладателем первой премии XV международного конкурса имени Чайковского.
Он выступает как с сольными концертами, так и с ведущими российскими и международными оркестрами на самых престижных сценах мира, включая «Карнеги-холл», Парижскую филармонию и берлинский «Концертхаус».
Дмитрий Маслеев даст концерт в Улан-Удэ
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